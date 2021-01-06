Yukatel Denizlispor-HES Kablo Kayserispor maçından notlar

Altın fiyatları ne kadar oldu?



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - Süper Lig´in 17´nci haftasında Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor´u konuk etti. Düşme hattında bulunan iki ekip, tarihlerindeki 40´ıncı randevuya çıktı. Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan 5 oyuncu kadroda yer alamadı. Denizlispor´da tedavileri süren Sakıb Aytaç, Fede Varela, Neven Subotic, Özgür Çek ve Mustafa Yumlu bu karşılaşmada forma giyemedi. Sarı kart cezalısı Radoslaw Murawski de bu maçta görev yapamadı.

RODALLEGA MASKE TAKTI

Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 2-2 berabere kaldıkları Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11´inde 2 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Karşılaşmaya çift forvetle başlayan Koşukavak, savunmada Mustafa Yumlu´nun yerine Muhammet´e şans verdi. Recep Niyaz´ı Murawski´nin bölgesinde görevlendiren Koşukavak, sağ kanatta Özer´e forma verdi. Geçen maçta kafasına aldığı darbe nedeniyle kaşı açılan Hugo Rodallega, özel bir maskeyle sahaya çıktı.

KELKİTLİ TAKIMI SAHAYA ÇIKARDI

Konuk ekip Hes Kablo Kayserispor´da Samet Aybaba´nın görevinden ayrılmasının ardından takımın başında kulüp antrenörü Alper Kelkitli yer aldı. Kayserispor, geçen hafta 2-0 kaybettikleri Beşiktaş maçının kadrosunda yaptığı 2 değişiklikle sahaya çıktı. İleri uçta Kanga´nın yerine Alibec ilk 11´de forma şansı buldu. Kırmızı kart cezalısı Miguel Lopes´in yerine sağ bekte Kvrzic görev aldı. Forvet arkasında ise Avramovski sahaya çıktı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-01-06 14:25:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.