Süper Lig: Denizlispor: 0 - HK Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 17. haftasında Y. Denizlispor, HK Kayserispor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Kayserispor’un 10 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Alibec ceza sahası içerisinde buluştuğu topa etkisiz vurunca top sağ direğin yanından dışarı çıktı.
13. dakikada Recep’in ceza sahası içerisine topu taşıyarak sol çaprazdan çektiği şuta dokunan Rodallega topu ağlara gönderdi. VAR’da incelenen pozisyon sonrası gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.
19. dakikada Lopes'in pas hatasında top Campanharo’da kaldı. Ceza sahasının hemen dışından Campanharo’nun şutunu kaleci Pantilimon kurtardı.
21. dakikada Lennon’nun ortasında Henrique topu ağlara gönderdi. 01
25. dakikada Lopes’in şutunda kaleciden dönen topa sert bir şekilde vuran Sagal, meşin yuvarlağı az farkla sağ direğin yanından dışarıya gönderdi.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Ali Şansalan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Murat Altan xx
Yukatel Denizlispor: Pantilimon xx, Bergdıch xx, Muhammet Özkal xx, Leismann xx, Lopes xxx, Sagal xx, Recep Niyaz xxx, Bakalorz xx, Özer x, Mesanovic xx, Rodallega xxx
Yedekler: Hüseyin, Cenk, Sacko, Mert, Alihan, Burak, Dossevi, Muhammed Eren Kıryolcu
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Kayserispor: Doğan Alemdar xx, Behiç xx, Kolovetsios xx, Sapunaru xx, Kvrzic xx, Campanharo xx, Ackah xx, Henrique xx, Avramovski xx, Lennon xx, Alibec xx
Yedekler: İsmail, Oğuzhan, Fernandes, Tusungama, Kanga, Muğrat, Emre, Nurettin, İlhan Parlak, İlhan Depe
Teknik Direktör: Alper Kelkikli
Goller: Henrique (dk. 21) (Kayserispor)
Sarı Kartlar: Alibec, Henrique (Kayserispor), Muhammet Özkal (Denizlispor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.