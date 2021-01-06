Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - HK Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 17. haftasında Y. Denizlispor, HK Kayserispor’u konuk etti. Mücadele Kayserispor’un 10 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada penaltı noktasında topla buluşan Lennon’nun sert şutunda kaleci Pantilimon gole izin vermedi.

65. dakikada sağ kanatta rakibini geçen Sagal çaprazdan sert bir şut gönderdi kaleci son anda gole engel oldu.

68. dakikada ceza sahasına doğru hızla koşan Avramovski’nin sol çaprazdan çektiği şutu kaleci çelerken, dönen topu Bergdich uzaklaştırdı.

74. dakikada Alibec ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda buluştuğu topa vuramayınca savunma topu uzaklaştırdı.

81. dakikada Lennon ceza sahasının içine doğru kat ederek yerden pasını gönderdi ancak Recep araya girerek topu taca attı.

85. dakikada Lopes’in ortasında kafa vuruşunu yapan Mesanovic topu kalecinin üstüne gönderdi.



Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Ali Şansalan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Murat Altan xx,

Y. Denizlispor: Pantilimon xx, Bergdich xx, Muhammet Özkal xx, Leismann xx, Lopes x, Sagal xx, Recep Niyaz xxx, Bakalorz xx (Sacko dk. 72 x), Özer xx (Dossevi dk. 46 x), Mesanovic xx, Rodallega xxx

Yedekler: Hüseyin, Cenk, Mert, Alihan, Burak, Muhammed Eren Kıryolcu

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Kayserispor: Doğan Alemdar xx, Behiç xx, Kolovetsios xx, Sapunaru xx, Kvrzic xx, Campanharo xx, Ackah xx, Henrique xx (İlhan Parlak dk. 90 ?), Avramovski xx (Fernandes dk. 75 x), Lennon xx (Nurettin dk. 90 ?), Alibec xx (Kanga dk. 82 ?)

Yedekler: İsmail, Oğuzhan, Tusungama, Muğdat, Emre, İlhan Depe

Teknik Direktör: Alper Kelkikli

Goller: Henrique (dk. 21) (Kayserispor)

Sarı Kartlar: Alibec, Henrique, Ackah, Avramovski, Doğan Alemdar, Nurettin (Kayserispor), Muhammet Özkal, Leismann (Denizlispor)

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