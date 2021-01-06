DTO’dan KOBİ'leri rahatlatacak imza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DTO’dan KOBİ'leri rahatlatacak imza

İHA

DTO’dan KOBİ'leri rahatlatacak imza

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altındaki 1,5 milyon işletme yararlanabileceği, KOBİ'leri rahatlatacak finansman anlaşması imzalandı.

Dün online lansmanı yapılan, TOBB ile Halkbank arasındaki "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması"nın, Denizli Ticaret Odası'nın 19 bin üyesini kapsayan protokolünü, Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Halkbank Denizli Bölge Koordinatörü Deniz Yıldırım ve Denizli Bölge Ticari ve KOBİ Pazarlama Bölüm Müdürü İlker Tekin ile imzaladı. Başkan Erdoğan, DTO üyelerine yeni bir imkân sunan imza sonrası, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'miz ile Halk Bankası arasındaki "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması" protokolüne, DTO Yönetim Kurulu Başkanı ve bankanın Denizli'deki yöneticileri olarak bizler de imza koyduk. Üyelerimizden satıcılara tahsilat güvencesi, alıcılara da 18 aya kadar vade imkanıyla ödeme esnekliği sunacak anlaşmamız, herkese hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.


Dün Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Osman Arslan ve TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla online lansmanı yapılan TOBB ile Halkbank arasındaki anlaşmanın Denizli ayağı tamamlandı. DTO üyeleriyle ilgili protokolün imzalandığı törenin sonrasında, Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Halkbank Paraf Ticari Kredi Kartı sayesinde, KOBİ'lerin vadeli mal alım satımı, bankalardan kredi çekmekte ve çek senet gibi işlemlerinde yaşadığı problemlerin sona ereceğini müjdeledi. Kartın, tedarik zincirinin güven içinde işlemesini sağlayacağının altını çizen Başkan Erdoğan, "Bu imzalar ile, alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının yolu açıldı. KOBİ'lerimiz bu sayede çeksenet takibi yapmadan, tahsilat derdiyle uğraşmadan, güven içinde malını satabilecek. Sattığı mal bedelini, tahsilat riski taşımadan, Halkbank garantisiyle, peşin ya da taksitli tahsil edecek. Mal almak isteyenler ise, bankadan kredi bulmak veya satıcının çeksenedini kabul edip etmemesi gibi dertleri düşünmeyecek. Protokolünü yaptığımız bu kartla malını alacak; ödemesini de 18 aya kadar esnek vadelendirmeyle yapacak. Mal almak isteyen, bu kartla keş para ödemeden satın alabilecek. Satıcı, 'Bu kimdir? Güvenilir mi? Borcunu öder mi?' diye endişe etmeden, malını güvenle satıp, parasını da bankadan tahsil edebilecek. Böylece hem alıcı hem de satıcımızın, üyelerimizin nakit akışları rahatlayacak. Bankalarımızla olan anlaşmalarımıza yeni bir halka daha ekledik. Herkese hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor: 0-1
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor: 0-1
Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor ...
Süper Lig: Denizlispor: 0 - HK Kayserispor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Denizlispor: 0 - HK Kayserispor: 1 (İlk ...
Yukatel Denizlispor-HES Kablo Kayserispor maçından notlar
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor-HES Kablo Kayserispor maçından ...
Rodallega özel maskeyle sahaya çıktı Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Rodallega arkadaşlarını yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Rodallega özel maskeyle sahaya çıktı Sivasspor ...
Süper Lig: Denizlispor: 0 - HK Kayserispor: 1 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Denizlispor: 0 - HK Kayserispor: 1 (Maç ...
Pamukkale Belediyesinden esnaflara önemli uyarı
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesinden esnaflara önemli uyarı
Başkan Zolan; “Geçmişini bilmeyen geleceğini de planlayamaz”
YEREL HABERLER Başkan Zolan; “Geçmişini bilmeyen geleceğini de ...
Denizli organ bağışından 6. sırada ‘Her Bağış Yeni Bir Hayat’ projesinde bin 393 kişi organ bağışında bulundu
YEREL HABERLER Denizli organ bağışından 6. sırada ‘Her Bağış Yeni ...
Sokakta yaşan vatandaşlara Büyükşehirden sıcak yuva
YEREL HABERLER Sokakta yaşan vatandaşlara Büyükşehirden sıcak yuva
Çameli Belediye Meclisinde yılın ilk toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER Çameli Belediye Meclisinde yılın ilk toplantısı ...
Merkezefendi Basket Hakan Yapar ile anlaştı
YEREL HABERLER Merkezefendi Basket Hakan Yapar ile anlaştı
AKUT'un 4. sismik ve akustik dinleme cihazı Denizli ekibine bağışlandı
YEREL HABERLER AKUT'un 4. sismik ve akustik dinleme cihazı Denizli ...
Merkezefendi Meclisi Ocak gündemlerini tamamladı
YEREL HABERLER Merkezefendi Meclisi Ocak gündemlerini tamamladı
Pamukkale’de faaliyetlerine ara veren 34 işyerinden kira alınmayacak Pamukkale Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısını tamamladı
YEREL HABERLER Pamukkale’de faaliyetlerine ara veren 34 işyerinden ...
DENİB 2020 yılında ihracatta 3 milyar 191 milyon Amerika Doları’na ulaştı DENİB geçen seneye oranla ihracatta 0.25 oranında artış gösterdi
YEREL HABERLER DENİB 2020 yılında ihracatta 3 milyar 191 milyon ...
Çameli’de online oyun turnuvası düzenlendi
YEREL HABERLER Çameli’de online oyun turnuvası düzenlendi
DENİP, 2020 yılında ihracatta 3 milyar 191 milyon Amerika Doları’na ulaştı DENİP, geçen seneye oranla ihracatta 0.25 oranında artış gösterdi
YEREL HABERLER DENİP, 2020 yılında ihracatta 3 milyar 191 milyon ...
Aydem Enerji; 2021 yılında 3.8 milyar TL yatırım yapacak
YEREL HABERLER Aydem Enerji; 2021 yılında 3.8 milyar TL yatırım ...
Denizlispor, Kayserispor maçı hazırlıklarını 4 eksikle tamamladı Yeşil-siyahlı takımda Rodallega özel maske ile sahada olacak
YEREL HABERLER Denizlispor, Kayserispor maçı hazırlıklarını 4 ...
Minibüs takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs takla attı: 3 yaralı
Beklenen yağış Denizli'ye düştü Denizli’de beklenen yağış hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Beklenen yağış Denizli'ye düştü Denizli’de beklenen ...
Denizli dip bucak dezenfekte ediliyor Büyükşehir ekipleri ilçelerde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Denizli dip bucak dezenfekte ediliyor Büyükşehir ...
Denizlispor galibiyet peşinde
YEREL HABERLER Denizlispor galibiyet peşinde

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X