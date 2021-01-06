DTO’dan KOBİ'leri rahatlatacak imza

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altındaki 1,5 milyon işletme yararlanabileceği, KOBİ'leri rahatlatacak finansman anlaşması imzalandı.



Dün online lansmanı yapılan, TOBB ile Halkbank arasındaki "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması"nın, Denizli Ticaret Odası'nın 19 bin üyesini kapsayan protokolünü, Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Halkbank Denizli Bölge Koordinatörü Deniz Yıldırım ve Denizli Bölge Ticari ve KOBİ Pazarlama Bölüm Müdürü İlker Tekin ile imzaladı. Başkan Erdoğan, DTO üyelerine yeni bir imkân sunan imza sonrası, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'miz ile Halk Bankası arasındaki "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması" protokolüne, DTO Yönetim Kurulu Başkanı ve bankanın Denizli'deki yöneticileri olarak bizler de imza koyduk. Üyelerimizden satıcılara tahsilat güvencesi, alıcılara da 18 aya kadar vade imkanıyla ödeme esnekliği sunacak anlaşmamız, herkese hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.





Dün Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Osman Arslan ve TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla online lansmanı yapılan TOBB ile Halkbank arasındaki anlaşmanın Denizli ayağı tamamlandı. DTO üyeleriyle ilgili protokolün imzalandığı törenin sonrasında, Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Halkbank Paraf Ticari Kredi Kartı sayesinde, KOBİ'lerin vadeli mal alım satımı, bankalardan kredi çekmekte ve çek senet gibi işlemlerinde yaşadığı problemlerin sona ereceğini müjdeledi. Kartın, tedarik zincirinin güven içinde işlemesini sağlayacağının altını çizen Başkan Erdoğan, "Bu imzalar ile, alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının yolu açıldı. KOBİ'lerimiz bu sayede çeksenet takibi yapmadan, tahsilat derdiyle uğraşmadan, güven içinde malını satabilecek. Sattığı mal bedelini, tahsilat riski taşımadan, Halkbank garantisiyle, peşin ya da taksitli tahsil edecek. Mal almak isteyenler ise, bankadan kredi bulmak veya satıcının çeksenedini kabul edip etmemesi gibi dertleri düşünmeyecek. Protokolünü yaptığımız bu kartla malını alacak; ödemesini de 18 aya kadar esnek vadelendirmeyle yapacak. Mal almak isteyen, bu kartla keş para ödemeden satın alabilecek. Satıcı, 'Bu kimdir? Güvenilir mi? Borcunu öder mi?' diye endişe etmeden, malını güvenle satıp, parasını da bankadan tahsil edebilecek. Böylece hem alıcı hem de satıcımızın, üyelerimizin nakit akışları rahatlayacak. Bankalarımızla olan anlaşmalarımıza yeni bir halka daha ekledik. Herkese hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

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