Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor maçının ardından



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) YUKATEL Denizlispor´un Hes Kablo Kayserispor´a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından her iki ekibin teknik adamları mücadeleyi değerlendirdi.

Hes Kablo Kayserispor antrenörü Alper Kelkitli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Maçtan önce galibiyet için kenetlendiklerini belirten Kelkitli, "Karşılaşmadan önce konuşmamızda iki maçtır bu takımın başında olduğumuzu, takıma sadece mental olarak destek verdiğimizi söylemiştik. Ama bu iki günlük süreç gerçekten çok yoğun geçti. Ekipte bulunan Uğur Kulaksız ve diğer arkadaşlarla gerçekten yapılması gereken şeyleri yaptık. Denizlispor'u çok iyi analiz ettik, bunu becerdik ve yaptık. Arkadaşlarımız da bizlere sahada destek verdiler. Oyuncularımız çok iyi mücadele örneği gösterdiler, iyi savaştılar ve bu müsabakayı aldık" dedi.

Elde ettikleri galibiyetin çok önemli olduğunu kaydeden Kelkitli, "3 puanla tekrar lige tutunmuş olduk. Bu müsabakayı bize güvenen ve takımı bizlere emanet eden Berna Gözbaşı başkanımıza armağan ediyorum. Gerçekten kendisi çok değerli ve gecesini gündüzünü bu takım için mesaisini veriyor. Gerçekten o da bu 3 puanı hak etti. Ona çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

YALÇIN KOŞUKAVAK: HERKESE OKSİJEN OLUYORUZ

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise yenildikleri için üzgün olduklarını belirtti. İstemedikleri bir sonuç aldıklarını ifade eden Koşukavak, "Herkese oksijen oluyoruz. Skordan dolayı üzgünüz. Bugün sahada 12 oyuncuyduk. Yedek kulübesinde sakatlıktan çıkan Dossevi yalnızca 30 dakika oynayabilir. Bir de elimizde Sacko var. Bence bu maç sondu. Dün itibariyle transfer sezonu açıldı. Sayısal ve kalite anlamında yapılması gereken önemli bir iş var" dedi.

"DENİZLİSPOR´UN TRANSFERE İHTİYACI VAR"

Takıma acil olarak transferler yapılması gerektiğini vurgulayan Koşukavak, "Kayserispor ligin en derin savunma yapan takımı. Topun arkasında derin savunma yapınca, onların yarı alanında gözüksek de çok etkili olduğumuzu söyleyemem. Mesanovic ile değerlendiremediğimiz 3 tane pozisyonumuz var. Onlardan birisi gol olsaydı, maç berabere bitebilirdi. Öncelikle yapılması gereken ve tartışmaya açık olmayan şeyler var. Denizlispor´un transfere ihtiyacı var. Bunu sağlayamazsak, böyle durumlarla çok karşılaşırız. Çünkü deplasmanda kazandığınız puanı iç sahada kaybettiğiniz zaman oyalamadan başka bir anlam ifade etmiyor. Deplasmanda puan alıyoruz, evimizde kaybediyoruz. Acil olan planları devreye sokmazsak böyle şeyler yaşanır. Bu konuda çok alim olmaya gerek yok" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Alper Kelkitli açıklama

- Yalçın Koşukavak açıklamaDHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-01-06 16:21:24



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