Başkan Ali Çetin’den meraklandıran açıklama

Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklamada bulundu. Denizlispor’u daha iyi yerlere gelebilmesi için tüm desteği verdiklerini belirten Çetin, “Bu bayrağı daha ileriye taşıyabilecek yönetim çıkana kadar görevimizi layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Yukatel Denizlispor'un Süper Lig’in 17. haftasında evinde Kayserispor’a yenilmesinden ardından Başkan Ali Çetin, sosyal medya hesabı üzerinden meraklandıran yazılı açıklama yaptı. Maddi manevi anlamda gereken desteği sağlayıp gece gündüz çalıştıklarını belirten Çetin, “Sevgili Denizlispor Camiası'na. Göreve geldiğimiz günden bugüne tüm yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte elimizden gelenin fazlasını yaparak maddi ve manevi anlamda kulübümüze hizmet verdik ve vermeye devam ediyoruz. Tüm gücümüzü Denizlispor uğruna harcamaktan hiçbir zaman kaçınmadık, görevde olduğumuz süre boyunca kaçınmayacağız. Çakmak satarak, bayrak asarak ve diğer tüm imkanlarımızı seferber ederek kulübümüze karşılıksız gelir kaynakları bulmak için gece gündüz demeden çalıştık. Maddi ve manevi anlamda Denizlispor'a yararlı olabilecek oluşumlara elimizden gelen tüm yardımı yapacak, kulübümüzün daha iyi yerlere gelebilmesi için ben ve yönetim kurulu üyelerim gerekli tüm desteği vereceğinin bilinmesini istiyorum. Bu bayrağı daha ileriye taşıyabilecek ve devamlılığını sağlayacak bir yönetim çıkana kadar görevimizi layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz. Aslolan Denizlispor'dur” dedi.

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