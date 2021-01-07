Denizlispor’da beklenen istifa Taner Atilla istifa etti

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Yukatel Denizlispor yönetiminin istifa etmesini beklediği Taner Atilla, sosyal medya hesabı üzerinden Yönetim Kurulu üyeliğini bıraktığını duyurdu.

Yukatel Denizlispor'da Kayseri yenilgisi sonrası sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yönetim kurulu, 4 ay önce taahhüt ettiği 500 bin TL'yi ödememesi ve yönetim kurulu üyelerinin onaylanmayan işleri yapması gerekçesiyle Taner Atilla’nın istifa etmesini beklediklerini söyledi. Bunun üzerine Taner Atilla sosyal medya hesabından, “Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Denizlispor’umuza ve Denizlispor Yönetim Kuruluna başarılar diliyorum” açıklaması yaparak görevi bıraktığını duyurdu.

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