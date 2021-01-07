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Hırsızlar mahalleyi internetsiz bıraktı (2)

DHA

Hırsızlar mahalleyi internetsiz bıraktı (2)


Hırsızlar mahalleyi internetsiz bıraktı (2)5 YENİ GÖZALTI
Denizli'nin Buldan ilçesinin Yeniçam Mahallesi'ni internetsiz bırakan, 3 kişinin tutuklandığı telefon ve internet kablosu hırsızlığı nedeniyle 5 kişi daha gözaltına alındı. Hırsızlıkla bağlantılı oldukları tespit edilen M.T. (35), R.T. (38), K.M. (44), Z.A. (37) ve H.İ.T.'nin (26) jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Denizli / Buldan Deniz TOKAT
2021-01-07 17:48:05

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