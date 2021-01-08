Denizli’de deprem

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Denizli’de merkez üssü Pamukkale ilçesine bağlı Irganlı Mahallesi olan 3.5 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir hasar ve can kaybının olmadığı bildirildi.



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