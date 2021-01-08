Denizli'de korkutan hareketlilik



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 4 saatte büyüklükleri 1.1 ile 3.7 arasında değişen 8 deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 03.21'de merkez üssü Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından aynı bölgede saat 03.46'da 3.6, saat 04.33'de ise 3.7'lik depremler oldu. İlçede 4 saatte büyüklükleri 1.1 ile 3.7 arasında değişen 8 deprem meydana geldi. Depremlerde, can ve mal kaybı yaşanmadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-01-08 11:15:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.