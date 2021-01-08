Denizli'de korkutan hareketlilik

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 4 saatte büyüklükleri 1.1 ile 3.7 arasında değişen 8 deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 03.21'de merkez üssü Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından aynı bölgede saat 03.46'da 3.6, saat 04.33'de ise 3.7'lik depremler oldu. İlçede 4 saatte büyüklükleri 1.1 ile 3.7 arasında değişen 8 deprem meydana geldi. Depremlerde, can ve mal kaybı yaşanmadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-01-08 11:15:16
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