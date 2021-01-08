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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dezavantajlı gençler spor ile tanışarak meslekleri için hazırlanıyor

İHA

Dezavantajlı gençler spor ile tanışarak meslekleri için hazırlanıyor

Denizli’de maddi imkansızlıklar nedeniyle polis, askeri ve beden eğitimi öğretmenliği bölümlerine gidemeyen öğrenciler için 5 yıl önce açılan kurs, 775 genci meslek sahibi haline getirdi. Dezavantajlı gençleri uyuşturucu madde yönelimini azaltmayı hedefleyen proje sayesinde madde bağımlılığından kurtulan gençler, birer meslek sahibi oldu.
Denizli Pamukkale İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile 2016 yılında başlattığı proje ile birçok gencin hayatı değişti. Yetenek mülakatları ile öğrenci kabul eden polis ve askeri okulların yanı sıra beden eğitimi bölümlerinde okumak isteyen öğrenciler, maddi imkansızlıklar nedeniyle ücretli kurslara katılamıyordu. Proje öncesi dezavantajlı gençlerin fazla olduğu bölgelerde ziyarette bulunan Gençlik Spor Müdürlüğü ekipleri, burada gençlerin maddi imkansızlıklar nedeniyle uyuşturucu madde bağımlılığı oranın artış olduğu tespit etti. Gençleri uyuşturucu madde bağımlılığından kurtararak geleceklerini yönlendirmek amacıyla hayata geçirilen proje ile 5 yılda 775 genç, hayalleri olan mesleğe kavuştu. Madde bağımlısı iken proje kapsamında spor ile tanışan birçok genç, şu anda farklı mesleklerde uyuşturucu maddeden arınarak sağlıklı birey oldukları belirtildi.

“Bu gençler üniformaları ile buraya gelerek diğer arkadaşları motive ediyor”
Kötü alışkanlıklardan arınarak spor ile tanışan gençlerin şu anda mesleklerini ellerine alarak göreve başladıklarını belirten Pamukkale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zafer Akçay, “5 yıl önce başladık. Dezavantajlı bir bölgedeyiz. Okulları ziyaret ettiğimizde bu bölgedeki gençlerin, paralı olan hazırlık kurslarına para vererek gidemediklerini ve uyuşturucuya başladıklarını gördükten sonra bu projeyi uygulama gereği duyduk. 5 yıl içerisinde 775 öğrenci polis, asker ve beden eğitimi öğretmeni oldu. Biz bu kurslara hiç ara vermiyoruz. Sınavların başladığı dönemler biraz daha yoğunlaşıyoruz. Ücretsiz bir kurs olması dezavantajlı gruptaki öğrencilerimizi cesaretlendiriyor ve kurslara gelerek meslek edindiriyoruz. 5 yıldır Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa yüksek oranda kazanım ve başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Çok fazla hikayemiz var. Yine bu mahalleden bir gencimiz, polis oldu ve Denizliye gelerek göreve başladı. Hatta bu gençler üniformaları ile buraya gelerek diğer arkadaşları motive ediyor. Bunun yanında uyuşturucu madde kullanıyor olup da kurslarımıza başlayan gençlerden beden eğitimi öğretmeni olanlar var. bu sayede maddeden de kurtularak temizlenmiş oldu” dedi.

“Yeteneklerini geliştirici, arttırıcı kurslar açıyoruz”
Gençlerin yeteneklerini keşfetmelerini sağladıklarını dile getiren Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen, “Pamukkale Kaymakamlığımız, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğümüz ile sınava girecek adaylarımıza spor kurslarımızda polislik, askerlik ve beden eğitimi öğretmenliği gibi konularda yeteneklerini geliştirici, arttırıcı kurslar açıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hazırlanmadan bu mülakatları kazanmamızın imkanı yok”
Polis okuluna hazırlandığını ancak antrenmanlara katılmadan kazanmanın imkansız olduğunu dile getiren Berkay Atar, “Burada polis okullarına hazırlık kurslarımız var. Askeri okullara hazırlanıyoruz ve aynı zaman da beden eğitimi bölümlerine hazırlanıyoruz. Benim gelişimim için çok iyi oldu. Hazırlanmadan bu mülakatları kazanmamızın imkanı yok. Burada ücretsiz bir şekilde bu kurslara hazırlanabiliyoruz. Şu anda antrenmanlarda parkuru tamamladığımda 100 puan alabiliyorum. Bu çok güzel bir şey tabi ki. Ücretiz olması çok büyük ir avantaj. Çünkü bu kursları ücretli yapıyorlar. Bizim düzeyimizdeki insanlar için bunu ödemek büyük bir güçlük oluyor” diye konuştu.

“Koşamıyordum bile ama şu an çok iyiyim”
Kurs öncesi spor ile bir bağının olmadığını dile getiren Rahşan Nur Şahin, “Biz polisliğe hazırlanıyoruz. Ücretsiz olarak çok iyi eğitim alıyoruz. Geldiğimde kötü bir düzeydeydim. Koşamıyordum bile ama şu an çok iyiyim. Kazanabileceğimi de düşünüyorum. 67 aydır kurslara geliyorum. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Spor ile hiç alakam yoktu. Hocalarımın sayesinde bu seviyeye kadar gelebildim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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