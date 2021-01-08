Prof. Dr. Halil Kumsar: "Pamukkale fayı 6.8'lik deprem üretebilir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Halil Kumsar: "Pamukkale fayı 6.8'lik deprem üretebilir"

DHA

Prof. Dr. Halil Kumsar: "Pamukkale fayı 6.8'lik deprem üretebilir"


Ramazan ÇETİNDeniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, sabaha karşı meydana gelen, merkez üssü Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi olan büyüklükleri 1.1. ile 3.8 arasında değişen 12 depremi değerlendirdi. Prof. Dr. Kumsar, Denizli'de çok sayıda aktif fay hattı olduğunu, özellikle Pamukkale fayının 6.8 büyüklüğünde deprem üretebileceğini, kentin buna hazır olması gerektiğini söyledi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Pamukkale ilçesinde geceden bu yana büyüklükleri 1.1 ile 3.8 arasında değişen 12 deprem meydana geldi. Depremlerde, can ve mal kaybı yaşanmadı. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, bölgede 1 hafta öncesinde de küçük sarsıntılar şeklinde depremler olduğunu ve takip ettiklerini söyledi. Prpf. Dr. Kumsar, "Geçen haftaya göre bu gece yaşanan depremlerin sayıları, sıklıkları ve büyüklükleri de arttı. Şehir merkezinde yumuşak zemin üzerinde yüksek katlı binalarda oturanlar hissetti. Depremlerin büyüklüklerine baktığımız zaman 3.7'ye kadar olan hafif şiddetli, derinliği 2 ila 10 kilometre arasında değişen depremlerdir. Denizli'nin kuzeyinde Pamukkale fayı var. Uzunluğu 30 kilometreyi geçiyor. Geçmişte Pamukkale fayı depremler üretti. Antik kentler Hierapolis, Laodikya, Tripolis, ve Colossae'da ağır hasarlara yol açtı. Hierapolis ve Laodikya'nın 7'nci yüzyılın başında terk edilmesinin nedeni Pamukkale fayının ürettiği depremlerdir. Bununla birlikte Honaz'da 6.2'ye kadar deprem üretebilecek fay var. O da aktif bir faydır. 1965 yılında bu fay kırılarak 5.7 büyüklüğünde deprem üretti. Fayın kırılmasıyla Karateke'den Kızılyer'e kadar yüzeyde kırık oluştu. Bu depremden dolayı Kızılyer'in yerleşim yeri değiştirildi. Bu depremlere baktığımızda bu bölge için yaşanması gereken doğal depremlerdir. Bu depremlerde tedirgin olmak yerine yaşayacağımız depremlere hazırlık olmak zorundayız" dedi.
Pamukkale fayının 6.8 büyüklüğünde deprem üretebileceğini ifade eden Kumsar, "Depremlere baktığımız zaman yer kabuğunun kendi içinde dinamik bir yapası vardır. Bir hareket meydana geldiği zaman bu hareket ufak bir kırılmayla olur. Arkasından tekrar gerilmeler ve boşalmaları olabilir. Bu gerilmeler ileri ki zamanda artabilir ve hareket edebilir. Her fayın birbirine göre bölgesel etkileşimi var. Dinamik bir denge var. Denizli'de meydana gelen 3.8 gibi ufak bir deprem ama bir fayın bir parçasında meydana gelmiş olabilir. Bunla beraber onların üzerinde de olabilir. Yüzeyde herhangi bir kırılma verisi göremeyiz. Aktif faylara baktığımız da bu bölgede mutlaka deprem olacaktır. Önemli olan kentimizi buna hazır hale getirmeliyiz. Şehrimizi 6.8 büyüklüğündeki depremi yaşayacak şekilde planlamalıyız. 'Bu depremler büyük bir depremi tetikleyecek' demek, yanlış olur. Ama bu bölgenin de gerçek bir yapısı var. Depremler aktif fayları üretti. Çok sayıda aktif fay var. Bu faylar genel hayatı etkileyecek büyüklükte deprem üretecektir. Bundan kaçış yoktur. Geçmiş dönemlerde de meydana geldi. 1717 yılında bu kentte meydana gelen depremde, nüfusun yarısı hayatını kaybetti. Osmanlıca belgeleri var. Bunun yazılı olduğunu bildiğimiz için bu kenti hazır hale getirmeliyiz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİNDeniz TOKAT
2021-01-08 13:02:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizlispor'da sular durulmuyor 
YEREL HABERLER Denizlispor'da sular durulmuyor 
Başkan Örki; “Gazetecilik mesleği hem zor hem de kutsal bir görev”
YEREL HABERLER Başkan Örki; “Gazetecilik mesleği hem zor hem de ...
Dezavantajlı gençler spor ile tanışarak meslekleri için hazırlanıyor
YEREL HABERLER Dezavantajlı gençler spor ile tanışarak meslekleri ...
Denizli'de korkutan hareketlilik
YEREL HABERLER Denizli'de korkutan hareketlilik
5 mahallenin iletişimini kesen kablo hırsızlarının 5 ortağı daha yakalandı
YEREL HABERLER 5 mahallenin iletişimini kesen kablo hırsızlarının 5 ...
Denizli güne 20 depremle uyandı
YEREL HABERLER Denizli güne 20 depremle uyandı
Denizli beşik gibi
YEREL HABERLER Denizli beşik gibi
Denizli’de art arda depremler
YEREL HABERLER Denizli’de art arda depremler
Denizli’de deprem
YEREL HABERLER Denizli’de deprem
Hırsızlar mahalleyi internetsiz bıraktı (2)
YEREL HABERLER Hırsızlar mahalleyi internetsiz bıraktı (2)
9 aylık Alya'ya katarakt ameliyatı yapıldı
YEREL HABERLER 9 aylık Alya'ya katarakt ameliyatı yapıldı
Hırsızlar mahalleyi internetsiz bıraktı
YEREL HABERLER Hırsızlar mahalleyi internetsiz bıraktı
Çameli Belediyesinden kiracı esnaflara destek
YEREL HABERLER Çameli Belediyesinden kiracı esnaflara destek
AK Parti’de kongre tarihi belli oldu
YEREL HABERLER AK Parti’de kongre tarihi belli oldu
Merkezefendi Basket, Hakan Yapar’ı transfer etti
YEREL HABERLER Merkezefendi Basket, Hakan Yapar’ı transfer etti
Denizlispor’da beklenen istifa Taner Atilla istifa etti
YEREL HABERLER Denizlispor’da beklenen istifa Taner Atilla istifa ...
24 bin metrekarelik ormanlık alana mesire müjdesi Başkan Zolan'dan Bekilli'ye mesirelik müjdesi
YEREL HABERLER 24 bin metrekarelik ormanlık alana mesire ...
Başkan Örki’den Kazıkbeli Savaşı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Örki’den Kazıkbeli Savaşı mesajı
Denizlispor'da kazan kaynıyor
YEREL HABERLER Denizlispor'da kazan kaynıyor
Başkan Ali Çetin’den meraklandıran açıklama
YEREL HABERLER Başkan Ali Çetin’den meraklandıran açıklama
Hukuk bürosunda senet yırttı, gasp suçundan tutuklandı
YEREL HABERLER Hukuk bürosunda senet yırttı, gasp suçundan ...
150 bin TL'si hayalleriyle birlikte uçup gitti 150 bin TL kâr etmeyi düşünürken elinde boş çantayla kaldı
YEREL HABERLER 150 bin TL'si hayalleriyle birlikte uçup gitti 150 ...
Sendikalaşmaya kızan patron pandemi yasağına rağmen işçileri kapının önüne koydu Öz İplik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yıldız: "İşverenler zaten işçi almaktan değil, çıkartmaktan yana. Bizim tek derdimiz arkadaşlarımızın işe alınmasıdır”
YEREL HABERLER Sendikalaşmaya kızan patron pandemi yasağına rağmen ...
Çameli Belediye Meclisi Denetim Komisyonu belirlendi
YEREL HABERLER Çameli Belediye Meclisi Denetim Komisyonu belirlendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X