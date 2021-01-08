Denizlispor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak olan Denizlispor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Yeşilsiyahlılarda Mustafa Yumlu ve Özgür Çek takımdan ayrı çalıştı.

Denizlispor, Süper Lig'in 18. haftasında 10 Ocak 2020 Pazar günü saat 16.00’da Çaykur Rizespor ile deplasmanda Rize Stadyumu'nda yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak gözetiminde gerçekleştirilen idmanda, ısınma ve pas çalışmalarının ardından yeşil siyahlı oyuncular taktiksel antrenman gerçekleştirdi.



Denizlispor’da 2 futbolcu antrenmana katılmadı

Mustafa Yumlu ve Özgür Çek fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı olarak saha çalışmalarını gerçekleştirdi. Takımda sakatlıkları süren Neven Subotic ve Fede Varela antrenmana katılmadı.

Denizlispor yarın yapacağı antrenman ile Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak, antrenmanın ardından özel uçakla Rize’ye gidecek.

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