Kazıkbeli kahramanları zaferin 873. yılında unutulmadı Başkan Zolan, "Geçmişini bilmeyen, geleceğini belirleyemez"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazıkbeli kahramanları zaferin 873. yılında unutulmadı Başkan Zolan, "Geçmişini bilmeyen, geleceğini belirleyemez"

İHA

Kazıkbeli kahramanları zaferin 873. yılında unutulmadı Başkan Zolan, "Geçmişini bilmeyen, geleceğini belirleyemez"

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 873 yıl önce yaşanan ve Anadolu’nun Türk yurdu olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı için anma programı düzenledi. Denizli’nin Türk tarihi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Bu topraklar verilen kanlarla vatan yapılmıştır " dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Acıpayam Dernekler Birliği, Türk Ocakları Denizli Şubesi ve Denizli Yörükleri Derneği işbirliğinde 873 yıl önce Türklerin zaferi ile sonuçlanan ve Anadolu’nun Türk yurdu olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı için anma etkinlikleri düzenledi. 7 ile 8 Ocak 1148 yılında Alman ve Fransız ordularından oluşan II. Haçlı Seferi’ne karşı yaşanan zaferin anma etkinlikleri savaşın yaşandığı Cankurtaran’da düzenlendi. Cankurtaran Honaz Milli Parkı yakınlarındaki düzenlenen programa, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Milletvekilleri Nilgün Ök, Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ve diğer protokol üyeleri katıldı.

"Bu topraklar sonsuza kadar bizim"
Denizli Valisi Ali Fuat Atik ise, tarihin tozlu sayfaları arasından çıkarılan bu şanlı zaferin gelecek kuşaklara aktarmak adına kalıcı çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Biz bu savaşlarımıza, bu zaferlerimize sahip çıkıp bunları gelecek nesillere aktarıp, bedelini ödeyerek elde ettiğimiz ülkemizi gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Binlerce şehit verdik, bir toprak parçasına vatan demek için toprak parçasının bedelinin ödenmesi lazım. Biz de Türk milleti olarak bu bedeli ödedik. Bu topraklar sonsuza kadar bizim. Bu toprakları geri almak için çok denediler ama başaramadılar, başaramayacaklar" diye konuştu.

"Kökleri olmayan hiçbir şey ayakta kalamaz"
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bugün hürriyet içerisinde yaşıyor olmanın bedelini ecdadımızın şanlı tarihiyle ödediğini anımsatarak vatan aşkı için can veren tüm şehit ve gazileri minnet ve rahmetle andığını söyledi. Milletçe sorumluk taşıdıklarını kaydeden Başkan Zolan, " Bize düşen bu toprakların bedelini bilmektir. Bedelinin nerede ödendiğini hiçbir zaman unutmamaktır. Bu topraklar verilen kanlarla vatan yapılmıştır. Geçmişini bilmeyen geleceğini belirleyemez. Kökleri olmayan hiçbir şey ayakta kalamaz. Bu noktada geçmişimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Denizlimizde tarihimize yön veren ve tarihin akışını değiştiren atalarımızın verdiği birçok mücadele var. Bugün burada Kazıkbeli savaşını anıyoruz. Miryokefalon var, Çanakkale’de 2 bin 500’ün üzerinde Denizlili şehidimiz var, 15 Mayısta Müftü Ahmet Hulisi Efendi’nin Kurtuluş Savaşı için yakmış olduğu kıvılcım var. Kurtuluş Savaşı’nda verdiğimiz şehitler var. Bunları gelecek nesillere aktarmak bizim birinci vazifemiz" dedi.

“Haçlı zihniyeti şekil değiştirerek devam ediyor”
Türk Ocağı Denizli Şube Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Turgut Tok, 873 yıl önce yaşanan Kazıkbeli Savaşı’nı anlatarak, bu özel etkinliğe emek veren herkese teşekkür etti. Kazıkbeli Savaşı’nın 7 ile 8 Ocak 1148’de yaşandığını anlatan Prof. Dr. Tok, "Biz bu toprakları çok sevdik ve bu topraklara kanımızı akıttık. Bugün haçlı zihniyeti hala devam ediyor. Bu zihniyetin şekil değiştirdiğini ama hala devam ettiğini söylemek istiyorum ve atalarımızı bir kez daha saygı ile anıyorum" diye konuştu. Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mithat Aydın ise Haçlı zihniyetinin şekil değiştirerek devam ettiğini anlatarak, "Kazıkbeli ve Miryokefalon savaşlar vatan kurtarma savaşlarıdır. Bu savaşın benzerlerini Anafartalar ve Büyük Taarruz’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından verildi. Bu coğrafyada yaşayanlar olarak bu tehlikenin her zaman farkında olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uzmanlar Denizli’de meydana gelen sarsıntıların büyük depremin habercisi olup olmadığını değerlendirdi Doç. Dr. Barış Semiz: “1717 depreminin tekrarlanma periyoduna çok yakın bir dönemdeyiz”
YEREL HABERLER Uzmanlar Denizli’de meydana gelen sarsıntıların büyük ...
Çameli Belediyesinden esnaflara 2021 yılı hediyesi
YEREL HABERLER Çameli Belediyesinden esnaflara 2021 yılı hediyesi
Denizlispor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Denizlispor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Prof. Dr. Halil Kumsar: "Pamukkale fayı 6.8'lik deprem üretebilir"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Halil Kumsar: "Pamukkale fayı 6.8'lik ...
Denizlispor'da sular durulmuyor 
YEREL HABERLER Denizlispor'da sular durulmuyor 
Başkan Örki; “Gazetecilik mesleği hem zor hem de kutsal bir görev”
YEREL HABERLER Başkan Örki; “Gazetecilik mesleği hem zor hem de ...
Dezavantajlı gençler spor ile tanışarak meslekleri için hazırlanıyor
YEREL HABERLER Dezavantajlı gençler spor ile tanışarak meslekleri ...
Denizli'de korkutan hareketlilik
YEREL HABERLER Denizli'de korkutan hareketlilik
5 mahallenin iletişimini kesen kablo hırsızlarının 5 ortağı daha yakalandı
YEREL HABERLER 5 mahallenin iletişimini kesen kablo hırsızlarının 5 ...
Denizli güne 20 depremle uyandı
YEREL HABERLER Denizli güne 20 depremle uyandı
Denizli beşik gibi
YEREL HABERLER Denizli beşik gibi
Denizli’de art arda depremler
YEREL HABERLER Denizli’de art arda depremler
Denizli’de deprem
YEREL HABERLER Denizli’de deprem
Hırsızlar mahalleyi internetsiz bıraktı (2)
YEREL HABERLER Hırsızlar mahalleyi internetsiz bıraktı (2)
9 aylık Alya'ya katarakt ameliyatı yapıldı
YEREL HABERLER 9 aylık Alya'ya katarakt ameliyatı yapıldı
Hırsızlar mahalleyi internetsiz bıraktı
YEREL HABERLER Hırsızlar mahalleyi internetsiz bıraktı
Çameli Belediyesinden kiracı esnaflara destek
YEREL HABERLER Çameli Belediyesinden kiracı esnaflara destek
AK Parti’de kongre tarihi belli oldu
YEREL HABERLER AK Parti’de kongre tarihi belli oldu
Merkezefendi Basket, Hakan Yapar’ı transfer etti
YEREL HABERLER Merkezefendi Basket, Hakan Yapar’ı transfer etti
Denizlispor’da beklenen istifa Taner Atilla istifa etti
YEREL HABERLER Denizlispor’da beklenen istifa Taner Atilla istifa ...
24 bin metrekarelik ormanlık alana mesire müjdesi Başkan Zolan'dan Bekilli'ye mesirelik müjdesi
YEREL HABERLER 24 bin metrekarelik ormanlık alana mesire ...
Başkan Örki’den Kazıkbeli Savaşı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Örki’den Kazıkbeli Savaşı mesajı
Denizlispor'da kazan kaynıyor
YEREL HABERLER Denizlispor'da kazan kaynıyor
Başkan Ali Çetin’den meraklandıran açıklama
YEREL HABERLER Başkan Ali Çetin’den meraklandıran açıklama

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X