Dokuma makinesine önce montunu sonra kolunu kaptıran esnaf kurtarılamadı

Denizli’de dokuma atölyesinde çalıştığı sırada çalışan makineye önce montunu kaptıran işyeri sahibi daha sonra kolunu kaptırdı. Kolu koparak ağır yaralanan esnaf, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

Olay, Merkezefendi ilçesi Akçeşme Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Keskin (31), kendisine ait dokuma atölyesinde çalıştığı sırada montu makineye dolandı. Hızla çalışan makine Keskin’in montunu sardıktan sonra kolunu çekti. Makineden kolunu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamayan Keskin’in yardım çığlıklarına çalışma arkadaşları koştu. Kolu kopan ve ağır yaralanan Keskin’i yerde gören arkadaşlarından biri fenalaştı. Diğer vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Hastaneye giderken yolda hayatını kaybetti

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Keskin’i ve kopan kolunu alarak Denizli Devlet Hastanesine doğru hızla hareket etti. Keskin’i kanlar içinde görerek fenalaşan çalışma arkadaşı ise bir başka ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerini yoğun müdahalesine rağmen işyeri sahibi hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.