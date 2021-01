Başkan Doğan vatandaşların kapılarına giderek isteklerini karşıladı Merkezefendi’de Çare Kapınızda projesi hayata geçti

Merkezefendi Belediyesi, ‘Sosyal Belediyecilik’ anlayışı ile gerçekleştirdiği projelerine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda vatandaşın ihtiyaçlarının ve isteklerinin doğrudan karşılanması için ‘Merkezefendi’de Çare Kapınızda’ projesi başlatıldı.



Merkezefendi’de Çare Kapınızda projesiyle vatandaşların ihtayaçlarını ve taleplerini gideriyor. Proje çerçevesinde oluşturulan ekipler, pandemi kurallarına uygun olarak ev ev, kapı kapı dolaşarak belediyeye gidemeyen, sorunlarını iletemeyen Merkezefendililerin sorunlarını tespit edip en hızlı biçimde çözüm üretecek. Görüşme esnasında gelen istek ve şikayetler not alınarak gerekli birimlere veya kurumlara aktarılacak ve takibi yapılacak. İlk olarak Altındere Mahallesi’nde başlayan programa Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da katıldı. Başkan Doğan, kapıları tek tek çalarak vatandaşların bir ihtiyacının olup olmadığını sordu. Doğan, kendisine belirtilen ihtiyaçları ve talepleri anında çözüme kavuşturdu.



“Dertleri dert yerinde dinliyoruz”

Vatandaşın belediyeye değil, belediyenin vatandaşın kapısına gittiğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, başlatılan ‘Merkezefendi’de Çare Kapınızda’ projesiyle vatandaşların taleplerini en hızlı şekilde çözeceklerini söyledi. Altındere Mahalle sakinlerini kapı kapı dolaşan Başkan Doğan, “Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Huzuru, memnuniyeti yüksek olan bir ilçe için projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Hemşehrilerimizin talepleri, istekleri ve görüşleri bizler için önemli. Belediyemize çeşitli nedenlerle gelemeyen, sorunlarını iletemeyen hemşehrilerimizi kapı kapı ziyaret ederek söz verdiğimiz gibi dertleri dert yerinde dinliyor ve en hızlı biçimde çözüm üretiyoruz. Artık Merkezefendi'de hiçbir çocuğumuz üşümeyecek ve yatağa aç girmeyecek. Hiçbir hemşehrimizin sorunu çözümsüz kalmayacak. Her şey Merkezefendi ve her şeyin en iyisini hak eden Merkezefendililer için” diye konuştu.

