Y.Denizlispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı Denizlispor 3 puan için bugün Rize’ye uçuyor

Y.Denizlispor, Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı çalışmayla tamamladı.

Denizlispor deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan çalışma, dinamik ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Mustafa Yumlu ve Özgür Çek fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı saha çalışmaları gerçekleştirirken, sakatlıkları süren Neven Subotic ve Fede Varela antrenmana katılmadı. Karşılaşma öncesi korona virüs PCR testinden geçen yeşilsiyahlı ekipte herhangi bir pozitif sonuca rastlanmadı.



19 kişilik maç kafilesi açıklandı

Y.Denizlispor'un Çaykur Rizespor maçı kafilesi şu şekilde, "Costel Pantilimon, Cenk Gönen, Hüseyin Altıntaş, Fabiano Leismann, Muhammet Özkal, Tiago Lopes, Zakarya Bergdich, Özer Özdemir, Marvin Bakalorz, Radoslaw Murawski, Recep Niyaz, Alihan Kalkan, Mert Sarıkuş, Eren KıryolcuAngelo Sagal, Mathieu Dossevi, Hadi Sacko, Hugo Rodallega, Muris Mesanovic."

Öte yandan, Çaykur Rizespor maçı için bugün saat 16.00'da özel uçakla Trabzon'a hareket edecek olan yeşilsiyahlı kafile, buradan kara yolu ile Rize'ye geçerek konaklayacakları otelde kampa girecek. 10 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor ile Yukatel Denizlispor maçını Volkan Bayarslan yönetecek.

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