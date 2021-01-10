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Başkan Zolan'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

İHA

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Zolan, mesai mefhumu gözetmeden vatandaşların haber alma hakkı için fedakarca çalışan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Başkan Zolan'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Zolan, mesai mefhumu gözetmeden vatandaşların haber alma hakkı için fedakarca çalışan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, basının toplumun bilgilenmesinin yanı sıra barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde de hayati öneme sahip olduğunu kaydetti. Basının demokratik ve şeffaf toplumların olmazsa olmaz unsurlarından birisi olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın etiklerine uyan bir medya toplumsal kalkınmanın da anahtarıdır. Bu manada milletimizin gözü kulağı olan medyamızın çok zor şartlar altında halkımızın haber alma hakkı için mücadele etmeleri takdire şayandır. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bizler dün olduğu gibi bugün de basın mensuplarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

“Tarafsız kaynakların önemi bir kat daha artmaktadır”
Gazetecilik mesleğinin toplumsal bilincin artması, kamu yararının en iyi şekilde dile getirilmesi ve milli birlik beraberliğin sağlanmasını adına çok önemli bir vazifeye sahip olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, şunları kaydetti, "Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, özellikle anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağları haberlerin bir anda tüm dünyaya ulaşabilir olmasını sağlamaktadır. Bu noktada gazetecilerin üzerine düşen sorumluluk çoğalmakta, güvenilir, doğru ve tarafsız kaynakların önemi bir kat daha artmaktadır” dedi.

“Gece gündüz demeden fedakarca çalışan basın mensuplarımızın günü kutlu olsun”
Basının, Denizli ve Türkiye'nin sosyal, ekonomik ve kültürel yönden gelişmesi için rol üstlenmeye devam edeceğini belirten Başkan Zolan, "Bu vesilelerle insanımızın haber alma hakkı için gece gündüz demeden fedakarca çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında mutlu ve başarılı olmalarını diliyorum. Ebediyete intikal eden tüm basın mensuplarını rahmetle anıyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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