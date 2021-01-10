DTO Başkanı Erdoğan: "Türk basını, milletinin sesidir"

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Başkan Erdoğan, "Halkın haber alma hakkı gibi toplumsal bir vazifeyi, büyük bir özveriyle çalışarak, hayatı pahasına da olsa yerine getiren basın çalışanlarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun" dedi.



DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayınladığı yazılı mesajında şu ifadelere yer verdi, "Gazetecilik, halkın olan bitenden haberdar olmasının yanında toplumun farklı dinamikleri arasındaki iletişimi sağlayan önemli bir kanal, insanları yaşananlara ulaştıran, birbirine yaklaştıran bir köprüdür. Bu derece önemli bir toplumsal görevi yerine getiren basın çalışanları, işlerini aileleri ve özel hayatları da dahil olmak üzere her şeyin önünde tutarak, çok büyük bir fedakarlık örneği göstermektedir. Şehrimizde, bu kutsal vazifeyi layıkıyla yerine getiren tüm basın çalışanlarına, gazetecilere, hemşehrilerimiz ve Denizli'miz adına teşekkür ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Halkın haber alma hakkı gibi toplumsal bir vazifeyi, büyük bir özveriyle çalışarak, hayatı pahasına da olsa yerine getiren basın çalışanlarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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