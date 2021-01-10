Geri kazanılabilir atıkların toplanılabilmesi için ‘Mobil Atık Getirme Merkezleri’ kuruldu Merkezefendi Belediyesi, mahallelere mobil atık getirme merkezleri kurdu

Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelinde geri dönüşüm ve çevre temizliği konusundaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Geri kazanılabilir atıkların, diğer atıklarla karışmadan kaynağında ayrı toplanması ile geri kazanım sürecinin daha sağlıklı işlemesi amacıyla ilçe içerisindeki belli noktalara ‘Mobil Atık Getirme Merkezleri’ kurulmaya başlandı.



Merkezefendi Belediyesi görü dönüşüme destek amacıyla atıkların karışmaması için ‘Mobil Atık Getirme Merkezleri’ kurmaya başladı. Kağıt, metal, plastik, elektriklielektronik, cam, bitkisel yağ ve pil atıkları toplanan merkezlerin tanıtımını Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan Karahasanlı Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Başkan Doğan, toplanan atıkları Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun ve mahalle sakinleri ile birlikte Mobil Atık Getirme Merkezine attı. İlk aşamada Sırakapılar, Bahçelievler, Sevindik, Karahasanlı, Yenişehir, Servergazi, Gerzele, Adalet Yenişafak Mahallelerinde hizmet verecek olan bu merkezlerin sayısı arttırılarak ilçe sınırları içerisinde yaygınlaştırılacak.



“İlk etapta 9 mahallemizde bu merkezlerimizi kurduk”

Akıllı belediyecilik ve sürdürülebilir çevre adına çalıştıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, geri dönüşüm ve çevre temizliği konusunda hassas olduklarını söyledi. Başkan Doğan, “Çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Bu kapsamda geri kazanılabilir atıkların, diğer atıklarla karışmadan kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşüm sürecinin daha sağlıklı olması adına ilçemizdeki belirli noktalara ‘Mobil Atık Getirme Merkezleri’ kurduk. Karahasanlı Mahallesi’nde bu merkezimizi hemşerilerimize tanıttık. 7 ayrı atık bölmesinden oluşan bu merkezler ile daha temiz bir çevreye, daha temiz bir geleceğe sahip olacağız. İlk etapta 9 mahallemizde bu merkezlerimizi kurduk. İlerleyen süreçte de diğer mahallelerimize bu merkezlerimizi kuracağız. Geri dönüşüm, çevre temizliği konularında fazlasıyla hassasız. Daha temiz, daha sağlıklı, daha yaşanabilir ve daha huzurlu bir Merkezefendi için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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