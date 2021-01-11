Denizli'de FETÖ'den 2 tutuklama

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, FETÖ/PDY yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğer 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ / PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, dün, şehir merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında ByLock kullanıcılarının da olduğu belirtilen 3 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bulunan dijital veriler ile örgütsel dokümanlara el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Diğer 1 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-01-11 15:41:53
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.