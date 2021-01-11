Denizli'de FETÖ'den 2 tutuklama

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, FETÖ/PDY yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğer 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ / PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, dün, şehir merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında ByLock kullanıcılarının da olduğu belirtilen 3 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bulunan dijital veriler ile örgütsel dokümanlara el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Diğer 1 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-01-11 15:41:53



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