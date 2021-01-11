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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'de FETÖ'den 2 tutuklama

DHA

Denizli'de FETÖ'den 2 tutuklama


Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, FETÖ/PDY yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğer 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ / PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, dün, şehir merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında ByLock kullanıcılarının da olduğu belirtilen 3 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bulunan dijital veriler ile örgütsel dokümanlara el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Diğer 1 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.   DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-01-11 15:41:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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