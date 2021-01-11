Denizli’de son 1 haftada 87 trafik kazası meydana geldi

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Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 45’i maddi hasarlı ve 42’si yaralanmalı olmak üzere toplam 87 ayrı trafik kazası meydana geldiği beliritldi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı.

Bu doğrultuda Denizli’de 04 ile 10 Ocak 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 20 bin 328 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 5 bin 061 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 87 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 42’sinin yaralanmalı, 45’inin maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.

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