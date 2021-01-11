Kaçak ürünler ile beraber yakalandılar

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

Denizli’de çeşitli eşya kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. 4 şüpheli şahıs gözaltına alınırken çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Denizli’de çeşitli eşya kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheliler takibe alındı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele (KOM) Şube ekipleri bir süre fiziki ve teknik takibe aldı. Kom ekipleri tarafından operasyon düzenlenen adreslerde 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 3 bin 650 adet kaçak cinsel içerikli ürün, 363 adet kaçak cep telefonu aksesuarı, 16 adet kaçak cep telefonu, 2 adet ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.