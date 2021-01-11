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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

İHA

Denizli’de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Denizli’de, FETÖ / PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri FETÖ / PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenledi. Ankesörlü telefon ile arandığı tespit edilen askeri okulda ilişiği kesilen 2 şahıs, ihraç edilen 2 askeri personel, polis kolejinden 1 şüpheli ve halen görevde olan infaz ve koruma baş memuru olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca FETÖ terör örgütüne yönelik hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şüpheli olmak üzere 2 şahıs gözaltına alındı. Toplamda 11 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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