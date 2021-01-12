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Denizli'de 4.0 büyüklüğünde deprem (2)VALİ: DEPREMLE İLGİLİ OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Pamukkale ilçesinde meydana gelen depremin kent merkezinde de hissedildiğini bildirdi. Kentte yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Atik, "Denizli'de merkez üssü Pamukkale ilçemiz olan 4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden muhafaza eylesin" dedi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-01-12 11:08:33



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