Gedik Piliç, Çin’e ihracatlarına hız kesmeden devam ediyor Gedik Piliç, Çin’e 50 günde 70 konteyner tavuk gönderdi

Türkiye'de kanatlı eti sektörünün öncü firmalarından Gedik Piliç, Çin’e ilk kez gerçekleştirdiği tavuk ihracatlarına hız kesmeden devam ediyor. Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, Çin’e 50 günde 70 konteyner tavuk gönderdiklerini belirtti.

1968 yılından bu yanana kanatlı sektörünün lider beyaz et üreticilerinden birisi olan Gedik Piliç, ihracat alanını genişleterek Çin’e ilk kez tavuk ihraç etmeye başlamıştı. Kasım ayından beri Çin’e tavuk ihracatı yapan Gedik Piliç’te Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, 50 gün içerisinde 70 konteyner tavuk gönderdiklerini ve önümüzdeki günlerde yedinci sevkıyatın ulaşacağını ifade etti. Osman Gedik, “Şuana kadar gönderdiğimiz konteyner sayısı 70 oldu. 50 gün içerisinde 70 konteyner gönderdik Çin’e. Dördüncü sevkiyatımız Çin’e ulaşmış oluyor. Önümüzdeki hafta da yedinci sevkiyatımızı sarıyoruz. Bu ticaretimiz uzun soluklu devam edecektir. 12 yıllık ticaret değil yani. İnşallah bir aksilik olmazsa önümüzdeki günlerde daha da gelişecektir. Biz Çin’le olan ihracatımızı ilk medya ile paylaştığımızda 25 milyon dolardan bahsettik. Benim ön görüm, bu rakam daha da fazla olacak, öyle görünüyor” dedi.



“Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bize çok ciddi bir katkısı oldu”

Sözlerine devam eden Osman Gedik, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu ticarette çok ciddi bir katkısı olduğunu belirtti. Gedik, “Ben her zaman söylüyorum, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bize çok ciddi bir katkısı oldu. Tabii ilk başta konuştuğum gibi burada 23 tane firma denetlendik. Bunların içerisinde şartlara en uygun, Çin Tarım Bakanlığı Gedik Piliç’i buldu. Biz de söylediğim gibi kasım ayının başından beri açıldık ve ihracatımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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