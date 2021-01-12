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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baraj gölet seferberliği başlatılmalı

İHA

Baraj gölet seferberliği başlatılmalı

Türk Ziraat Mühendisleri Birliği Denizli İl Temsilcisi Ziraat Yüksek Mühendisi Ethem Tümbek, yer altı sularının korunması ve kuraklığın önlenmesi için baraj ve gölet yapımı seferberliğinin başlatılması gerektiğini belirti.
Türkiye’de Zirai öğretime başlanmasının 175. Yılı nedeniyle açıklama yapan İl Temsilcisi Ziraat Yüksek Mühendisi Ethem Tümbek, “Yer altı suları yalnızca ülkemiz için değil insanlığın geleceği için de çok önemlidir. Gelecekte olası bir nükleer kirlenme de içme suyu olarak kullanılabilecek tek kaynak olan yeraltı sularının hoyratça sanayi ve tarımsal sulamada kullanılmasının önüne geçilmeli, bu sahalardaki sulama için yer üstü ve yer altı baraj seferberliği ilan edilmeli” dedi. Konya kapalı havzası ve Trakya havzasında yeraltı sularının yüzde 85 inin bilinçsiz tüketimle yok edildiğine dikkat çeken Ethem Tümbek, Denizli’de de hızla kaçak sondajlar açıldığını söyledi.

Gıda krizinin eşiğindeyiz
Ziraat Yüksek Mühendisi Ethem Tümbek, “Zirai Öğrenimin 175. Yılını kutladığımız bu günlerde son bir yıldır dünyayı esir esir alan pandemi sürecinde gıda üretiminin ne kadar önemli olduğunu gördük. Üzülerek ifade etmeliyim ki, Ülkemizi ve dünyayı pandemiden çok daha fazla etkileyecek gıda krizinin eşiğindeyiz. Sonbahar ayları yağış bakımından çok fakirdi. Bu günden itibaren yağışlar mevsim normallerinde gerçekleşse bile kışlık hububat üretiminde yüzde 15 kadar rekolte kaybı yaşanacaktır. Yaşanan kuraklık sonucunda çağın gereği olan modern sulama sistemleri tercih edileceğine kolaya kaçılarak hızla kaçak sondajlar açılarak gün kurtarılmakta ancak çocuklarımızın geleceği riske edilmektedir. Yer altı sularının kontrolsüzce tüketildiği akiferlerin tekrar dolması için onlarca yıla ihtiyaç duyulacaktır. Bu yüzden Hükümet ve yerel yönetimler yapılabilecek her yere küçük ölçekli göletler yaparak, yağmur ve kar sularını depolamalı, modern sulama sistemleri uzun vadeli krediler ve hibelerle özendirilmeli, çocuklarımızın geleceği olan yer altı sularının kullanımı en aza indirilmelidir” dedi.

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