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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin ev tekstili sektöründeki ilk sanal fuarı Vırtual Hometex Turkey başladı

İHA

Türkiye’nin ev tekstili sektöründeki ilk sanal fuarı Vırtual Hometex Turkey başladı

Türkiye’nin ev tekstili sektöründeki ilk sanal fuarı Virtual Hometex Turkey, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve DSO Başkanı Müjdat Keçeci’nin ev sahipliğinde düzenlenen törenle başladı. 88 katılımcının yer aldığı fuara, dünyanın farklı ülkelerinden şu ana kadar bin ziyaretçi kayıt yaptırdı.

Virtual Hometex Turkey, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TİM Başkanı İsmail Gülle’nin katılımıyla ve Prof. Dr. Emre Alkin’in moderatörlüğünde düzenlenen açılış töreniyle başladı. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin ve TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram ile Messe Frankfurt İstanbul Yönetici Ortağı Tayfun Yardım katıldı. 88 katılımcının yer aldığı fuara şu ana kadar bin ziyaretçi kayıt yaptırdı. Fuar, 17 Ocak’a kadar dijital platform üzerinden devam edecek. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu’nun ilk sanal fuarını gerçekleştirdiklerini ve Türkiye’de 9. sırada Denizli’nin en çok ihracat yaptığını belirterek, “Mevcut ve alternatif pazarlara girişte dijital faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin Ticaret Bakanlığımızın yeni destek mekanizmaları yürürlüğe girdi. Bahse konu destekler noktasında Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’a ve Ticaret Bakanlığımızın değerli çalışanlarına bir kez daha teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Denizli yıllık 3,5 milyar dolarlık ihracat potansiyeliyle ülkemizin en çok ihracat gerçekleştiren 9. kenti konumunda. 27 sektörde, 2 bin 800 farklı GTİP’teki üründe, yaklaşık 180 ülkeye ihracata imza atan ilimizin en önemli sektörlerinin başında ev tekstili geliyor” dedi.

“2021 yılındaki tasarımı, ev ve banyo tekstili üzerine hazırlayacağız”
Dış giyime yönelik tasarımlar yapılacağını belirten Başkan Memişoğlu, “Kilogram başına ihracat değeri 8 doları aşan ev tekstili sektörü, ülkemiz ihracatında oldukça katma değerli bir sektör olma konumunu koruyor. Katma değerli ihracatı Denizli İhracatçılar Birliği olarak biz de çok önemsiyoruz. Bu amaçla 2012 yılından beri dış giyime yönelik tasarım yarışmaları yapıyoruz. 2021 yılındaki tasarım yarışmamızın ise, ev ve banyo tekstili üzerine hazırlayacağız. Ülkemizin 3 milyar dolara yaklaşan yıllık ev tekstili ihracatının yaklaşık yüzde 90’ını Denizli, İstanbul ve Bursalı ihracatçılarımızın gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu veriden de görüleceği üzere, ülkemizin ev tekstili ihracatına bu illerimiz yön veriyor” diye konuştu.

“Fuarımızda İstanbul ve Bursa’dan da katılımcıları ağırlıyoruz”
İhracattaki rakamları değerlendiren Başkan Memişoğlu, “Denizli rakamlarına baktığımızda; ülkemizin toplam havlu ihracatından yüzde 70, toplam bornoz ihracatından yüzde 65, toplam nevresim ihracatından ise yüzde 55 pay alıyoruz. Bilindiği gibi, ev tekstili sektörünün en önemli fuarlarından biri Ocak ayında Frankfurt’ta gerçekleştirilen Heimtextil Fuarı. 2021 yılında 12 ile 15 Ocak tarihleri arasında düzenlenmesi öngörülen fuar, pandemi dolayısıyla Mayıs ayına ertelenmişti. Biz de, DENİB ve DSO olarak Heimtextil’in normal tarihleri olan Ocak ayında Virtual Hometex Turkey Fuarı’nı gerçekleştirmek istedik. Fuarımızda İstanbul ve Bursa’dan da katılımcıları ağırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ABD, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Rusya’dan alıcıları davet ettik”
Fuarı 17 Ocak tarihinde tamamlayacaklarını belirten Başka Memişoğlu, “2020 yılında düzenlenen Heimtextil Fuarı’na ülkemizden katılan 290 firmanın 245’i Denizli, İstanbul ve Bursa’dan katılım göstermişti. Virtual Hometex Turkey Fuarı’na, ev tekstili sektöründeki hedef pazarlarımız olan ABD, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Rusya’dan alıcıları davet ettik. İşin içine hafta sonunu da katarak fuarımızı 17 Ocak’ta tamamlamayı öngörüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken; desteklerini esirgemeyen ve bizi yalnız bırakmayan çok değerli katılımcılarımıza Denizli İhracatçılar Birliği adına teşekkürlerimi sunuyorum. Virtual Hometex Turkey Fuarı’nın hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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