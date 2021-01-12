Tekstil atık kutuları yerleştiriliyor

Kullanılmış giysi ve tekstil atıklarının toplanmasını ilçe genelinde toplam 200 adet kutu farklı noktalara yerleştirilecek.

Kullanılmış giysi ve tekstil atıklarının toplanmasını kapsayan protokol ile ilçe genelinde toplam 200 adet kutu halkın yoğun olarak bulunduğu noktalara yerleştirilecek. Bu çalışmanın ilk etabında şehir merkezindeki mahallelerde tekstil atığı toplama kutuları monte ediliyor. Pamukkale sınırları içerisinde bulunan işyerleri, konutlar ve benzeri yerlerden evsel nitelikli atıklardan ayrı olarak, giysi ve tekstil atıklarının Sıfır Atık Yönetmeliği ve Atık Yönetim Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak düzenli olarak toplanmaya başlandı. Toplanan tekstil atıklarından elde edilen gelir Pamukkale Sosyal Market aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak. Pamukkale’yi geleceğe daha sağlıklı bir şekilde hazırlamak için çevre konusunda hassasiyet gösterdiklerini söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Bu proje ile ilçemiz önemli kazanımlar elde edecek. Öncelikle toplanan tekstil atıkları tekrar ekonomiye kazandırılmış olacak. Bu projeyi daha da anlamlı yapan ise firmamızla yapmış olduğumuz sözleşme çerçevesinde aldığımız bedeli Sosyal Market’e ek gelir olarak aktaracağız. Bu ekstra gelir sayesinde, daha fazla vatandaşımıza yardım edebilir hale geleceğiz. Pamukkaleli vatandaşlarımızın bu güzel projemize destek vereceğine inancım tam. Evlerinde giymedikleri, kullanmadıkları giysi ve tekstil atıklarını çöpe atmak yerine tekstil atık kutularımıza atmaları halinde hem ilçe ekonomimiz hem de ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yüzleri gülecek. Hizmetimiz hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

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