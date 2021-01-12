Türkiye'nin ev tekstilindeki ilk sanal fuarı başladı



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ İhracatçılar Birliği (DENİB) ile Denizli Sanayi Odası (DSO) iş birliğinde düzenlenen Türkiye'nin ev tekstili alanındaki ilk sanal fuarı Virtual Hometex Turkey, bugün başladı. Denizli başta olmak üzere çok sayıda ilden 88 firmanın katıldığı sanal fuara, 48 ülkeden 820 kişinin ziyaretçi kaydı olduğu bildirildi.

DENİB ve DSO tarafından Türkiye'de ev tekstili alanında ilk kez düzenlenen Virtual Hometex Turkey Sanal Fuarı, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Prof. Dr. Emre Alkin'in moderatörlüğünde internette çevrimiçi gerçekleştirilen konuşmalarla başladı.

İLK SANAL EV TEKSTİLİ FUARINA 48 ÜLKE KATILDI

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle düzenledikleri Türkiye'nin ev tekstili sektöründeki ilk sanal fuarına 48 ülkeden katılımın olduğunu belirterek, "Yeni tip koronavirüs salgını geleneksel pazarlama yöntemlerinde değişikliklere yol açtı. Teknolojinin sunduğu fırsatlar sayesinde dijital dünya hayatlarımızın daha fazla içinde yer almaya başladı. Mevcut ve alternatif pazarlara girişte dijital faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin Ticaret Bakanlığı'mızın yeni destek mekanizmaları yürürlüğe girdi. Denizli yıllık 3.5 milyar dolarlık ihracat potansiyeliyle ülkemizin en çok ihracat gerçekleştiren 9'uncu kenti konumunda. Yaklaşık 180 ülkeye, ihracat yapan ilimizin en önemli sektörlerinin başında ev tekstili geliyor. Sanal fuara, başta Denizli olmak üzere Bursa, İstanbul ve Samsun gibi illerimizden 88 firma katılıyor. Şu ana kadar Avustralya'dan Meksika'ya kadar 48 ülkeden 820 ziyaretçi kaydı vardı. Katılımın1000'in üzerine çıkacağını umuyoruz. Altı günlük bir fuar bu. 60 gün daha platformu açık tutarak, 66 günlük bir fuar gibi düşünebiliriz. Denizli Sanayi Odası ile bu fuar üzerine 6 aydır çalışıyoruz" dedi.

`SANAL ORTAMDA ÜRETİCİLER İLE ALICILAR BULUŞUYOR´

DSO Başkan Yardımcısı Selim Kasapoğlu da Denizli'de iki önemli kurumun iş birliğinde Türkiye'nin ev tekstili alanında ilk kez sanal fuar yaptıklarını ifade ederek, "Bu Türkiye için de önemli bir fuardır. Sanal fuarcılık bildiğiniz gibi koronavirüs sürecinde ortaya çıkmış bir kavram. Fiziki olarak bir araya gelemeyen insanların, üreticilerin ve alıcıların sanal ortamlarda bir araya gelmesini amaçlıyor. Umarım Denizli ve Türkiye için faydalı olur. `Doğru modeli bulmuşuzdur´ diye tahmin ediyorum. 6 gün sürecek fuarda ve sonrasında üreticilerden ve alıcılardan olumlu sonuçlar almayı bekliyoruz " diye konuştu. Virtual Hometex Turkey Sanal Fuarı, 17 Ocak akşamına kadar sürecek. DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-01-12 15:44:40



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