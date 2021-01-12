Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden Denizlispor'a destek



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) -

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. ile Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor arasında 3 milyon 750 bin TL'lik sponsorluk sözleşmesi imzalandı. Sponsorluk sözleşmesi imza töreni Haluk Ulusoy Tesislerinde yapıldı. Törene Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gonca, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Gökoğlan ve Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehrin takımına sahip çıkmaya devam ettiğini vurgulayan Mustafa Gonca, Denizlispor'un Denizli'nin markası olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın, "Denizli'nin en önemli markası Denizlispor'dur" sözlerini hatırlatan Mustafa Gonca, "Başkanımız Sayın Osman Zolan'ın talimatıyla takımızla 3 milyon 750 bin TL'lik bir sponsorluk anlaşması imzalıyoruz. Denizlispor, Denizli´nin kendisidir. Biz buna binaen 230 otobüs filomuzdan oluşan araçlarımızın tamamını yeşil-siyah renkte yaptık. Bugün de Denizlispor'a moral motivasyon olması açısından böyle bir sponsorluğu üstlenmiş bulunmaktayız. Geçmişte, bugün ve bundan sonra da verecek olduğumuz desteklerle Denizlispor´un şehrimizi gururlandıracağı başarılarda katkımızın olmasını istiyoruz" dedi. Mustafa Gökoğlan ise anlaşmanın hayırlı olmasını dileyerek, "Denizlispor, bu şehrin ortak paydasıdır" ifadelerini kullandı.

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Denizli'den destek beklediklerini anlatarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın bu isteğe kayıtsız kalmadığını söyledi. Bugün verilen desteğin Denizlispor'u bir nebze de olsa rahatlattığını kaydeden Ali Çetin, "Özellikle takımın en büyük destekçilerinden olan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan´a teşekkür etmek istiyorum" dedi. Büyükşehir Belediyesinin desteğinin devam edeceğine dikkati çeken Çetin, "Bu kulübün büyük yükü hep Büyükşehir Belediyemizin omuzlarındaydı ve hala da omuzlarında. Bunu bugün bir kere daha görmüş olduk" diye konuştu.

DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

2021-01-12 16:52:12



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