Dartta sezon tescil edildi

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Bocce, Bowling Dart Federasyonu yönetim kurulu aldığı kararla 20192020 sezonunu kaldığı haliyle tescil etti.

Bu sonuçla Denizlili sporculardan Milli Sporcu Merve Erden kadınlarda, Ayşe Bodur ise genç kızlarda Türkiye Şampiyonu olurken, Yıldız Erkeklerde Cevdet Murat Özçelik Türkiye ikincisi olarak sezonu tamamladı.

Bocce, Bowling Dart Federasyonu yönetim kurulu salgın tedbirleri dolayısıyla 08 Ocak günü çevrimiçi olarak toplandı. Yarım kalan sezon ve yeni sezon planlamasının gündemiyle geçen toplantıda 20192020 Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası sezonunun son haliyle tesciline karar verildi.



Dart branşında Denizli’nin Türk Sporuna kazandırdığı yıldızlardan olan Milli Sporcu Merve Erden, federasyonun aldığı karar sonrası kadınlar kategorisinde sezonu şampiyonlukla tamamladı. Gelecek vadeden bir diğer sporcu olan Ayşe Bodur, genç kızlar kategorisinde şampiyon olurken, yıldız erkeklerde Cevdet Murat Özçelik Türkiye ikincisi oldu. Ege Kartalları Spor Kulübü Antrenörleri Yusufcan Korucu ve Murat Dirier sporcularını kutlarken, yeni sezonda pandeminin geride kalmasını dilediklerini, hedeflerinin dart branşında milli takımlara yeni sporcular kazandırmak olduğunu söyledi.

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