Büyükşehir Ulaşım AŞ’den, Denizlispor’a 3 milyon 750 bin TL’lik sponsorluk Denizlispor’a 3 milyon 750 bin TL’lik sponsor Büyükşehir'den Denizlispor'a dev bir destek daha

Denizli'nin en büyük markalarından biri olan Yukatel Denizlispor'a maddi manevi her zaman destek veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, yeşilsiyahlı takıma dev bir katkıda daha bulunuyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, Denizlispor ile 3 milyon 750 bin TL’lik sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

Denizli'nin en büyük markalarından biri olan Denizlispor'a her zaman destek olan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın talimatıyla yeşilsiyahlı takıma dev bir katkı daha sağlanıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesinin iştirak şirketi Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, Yukatel Denizlispor ile 3 milyon 750 bin liralık sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Sponsorluk sözleşmesi imza töreni Haluk Ulusoy Tesislerinde yapıldı. Törene Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gonca, Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mustafa Gökoğlan ve Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehrin takımına sahip çıkmaya devam ettiğini vurgulayan Gonca, Denizlispor'un Denizli'nin markası olduğunu söyledi.



Mustafa Gonca: "Denizli’nin en önemli markası Denizlispor’dur"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın "Denizli’nin en önemli markası Denizlispor’dur" sözlerini hatırlatan Gonca, "Başkanımız Sayın Osman Zolan'ın talimatıyla takımımızla 3 milyon 750 bin liralık bir sponsorluk anlaşması imzalıyoruz. Denizlispor, Denizli’nin kendisidir. Biz buna dayanarak 230 otobüs filomuzdan oluşan araçlarımızın tamamını yeşil siyah renkte yaptık. Bugün de Denizlisporumuza moral motivasyon olması açısından böyle bir sponsorluğu üstlenmiş bulunmaktayız. Geçmişte, bugün ve bundan sonra da verecek olduğumuz desteklerle Denizlispor’un şehrimizi gururlandıracağı başarılarda katkımızın olmasını istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Gökoğlan ise, antlaşmanın hayırlı olmasını dileyerek, "Denizlispor, bu şehrin ortak paydasıdır" ifadelerini kullandı.



Ali Çetin: "Bu kulübün büyük yükü hep Büyükşehir Belediyemizin omuzlarındaydı ve hala da omuzlarında"

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ise, dün düzenledikleri basın toplantısında Denizli'den destek istediklerini anlatarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın bu isteğe kayıtsız kalmadığını söyledi. Bugün verilen desteğin Denizlispor'u bir nebze de olsa rahatlattığını kaydeden Başkan Çetin, "Büyükşehir Belediyesine ve özellikle takımın en büyük destekçilerinden olan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a teşekkür etmek istiyorum. Bu kulübün büyük yükü hep Büyükşehir Belediyemizin omuzlarındaydı ve hala da omuzlarında. Bunu bugün bir kere daha görmüş olduk" diye konuştu.

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