Denizli'de 2020 yılında 1100 sokak hayvanı sahiplendirildi

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bugüne kadar 1100'ü 2020 yılında olmak üzere 3 bin 500 sokak hayvanı sahiplendirildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı, hizmete girdiği 4 Ekim 2018 tarihinden bu yana binlerce sokak hayvanı ile yabani hayvanın tedavi ile bakımını sağladı.135 dönüm alana sahip merkezde geçen yıl 5 bin 330 sokak hayvanı tedavi edilirken, 118 yabani hayvan yapılan müdahaleler ile kurtarıldı. Pandemi sürecinde sokak hayvanları için 2 ton mama dağıtımı gerçekleştirilen merkezde geçen yıl 2 bin 750'den fazla sokak hayvanı kısırlaştırıldı. 3 bin 20 sokak hayvanı da aşılandı.

Merkezde, bugüne kadar 1100'ü 2020 yılında olmak üzere 3 bin 500 sokak hayvanı sahiplendirildi.

SOKAK HAYVANLARI KORUMA ALTINDA

Hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış hayvanların bakım ve tedavilerini yapmayı sürdüren Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yanındaki Denizli Büyükşehir Belediyesi Beslenme Odağı'nda ise sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçları gideriliyor. Burada, her gün yüzlerce köpeğin gıda ihtiyacı, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Veterinerler de sokak hayvanlarının kontrollerini gerçekleştiriyor.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK BİR TESİS

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin kentte çok önemli bir ihtiyaca yanıt verdiğini belirterek, tesisin hizmete alındığı ilk günden beri hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış binlerce sokak hayvanının bakım ve tedavisini gerçekleştirdiğini kaydetti. Türkiye'ye örnek bir tesisi Denizli'ye kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirten Başkan Zolan, hemşehrilerine sokak hayvanlarını sahiplendirme çağrısında bulundu. Sokaklardaki can dostların hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini hatırlatan Başkan Zolan, "Şehrimizde yaşayan tüm insanlarımızla birlikte Allah'ımın bizlere emaneti olan can dostlarımıza da örnek tesisimizde hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-01-13 15:45:43



