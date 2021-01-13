Denizlispor Teknik Direktörü Koşukavak: Acil transfere ihtiyaç duyuyoruz



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, kadro derinliği konusunda eksiklerinin bulunduğunu belirterek, "Rotasyon yapamıyoruz. Sürekli aynı oyuncularla oynamak zorunda kalıyoruz. Sakat oyuncu sayımız fazla. 12 oyuncuyla ligde oynuyoruz. Acil transfere ihtiyacımız var" dedi.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig´in 19´uncu haftasında 17 Ocak Pazar günü sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Özgür Çek, Sakıb Aytaç antrenmana katılmadı. Tedavilerine devam edilen Fede Varela, Neven Subotic ve Mustafa Yumlu takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koşukavak, iç sahada problem yaşadıklarını, Atakaş Hatayspor karşılaşmasıyla bunu değiştirmek istediklerini belirtti. Acil çözüme kavuşturulması gereken işlerinin olduğunu söyleyen Koşukavak, kadro derinliği yaratmak için yoğun çaba sarf ettiklerini kaydetti.

"SÜREKLİ AYNI OYUNCULARLA OYNAMAK ZORUNDA KALIYORUZ"

Devre arası transfer döneminde oyuncu bulmanın kolay olmadığını vurgulayan Koşukavak, "Kadronun çok sakat oyuncu vermesi, oyuncu sayısının da az olması bizi aşırı derecede zorda bırakıyor. İçerideki problemlerimizi çözüp, mümkün mertebe kadro derinliği yaratıp bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu kolay bir iş değil. Hem rakip hem de kadro planlamasıyla uğraş, bunlar kolay şeyler değil. O yüzden çok zorlanıyoruz. Oyuncular da çok zorlanıyor. Rotasyon yapamıyoruz. Sürekli aynı oyuncularla oynamak zorunda kalıyoruz. Bu bizim için ciddi bir handikap" dedi.

"ACİL TRANSFERE İHTİYACIMIZ VAR"

Transfer için birçok oyuncuyla görüşme halinde olduklarını dile getiren Koşukavak, "Tercih edilme konusunda bazı problemler yaşıyoruz. Bazı kulüpler rekabet halinde oluyor. Oyuncular başka yerleri tercih ediyor. Birkaç oyuncuda ciddi mesafe katettik. İçerideki oyuncularımızın da problemleri var. Sadece dışarıdan oyuncu getirmek o problemi çözmüyor. Onların da sorunlarını çözmemiz gerekiyor. Çok yoğun çalışıyoruz. İçeriye oyuncu alamadığımız gibi Aissati'yi de kaybettik. Sakat oyuncu sayımız fazla. Acil transfere ihtiyacımız var. Bu konu üzerinde çok çalışıyoruz. Yönetimimiz çok gayretli. Oyuncular biraz pahalı. Kulüplerin de ekonomik durumu ortada" diye konuştu.

"12 OYUNCUYLA LİGDE OYNUYORUZ"

Futbolcularının zor şartlarda büyük bir özveri örneği gösterdiklerini ifade eden Koşukavak, şöyle konuştu: "Denizlispor oyuncuları toplam 12 kişi. İşin gerçeği bu. Genç oyuncularımız var ama onlara bu yükü yükleyemeyiz. 12 oyuncuyla ligde oynuyoruz. Oyuncular inanılmaz bir karakter gösteriyorlar. Takdire şayanlar. İç sahada kaybettiğimiz Ankaragücü ve HES Kablo Kayserispor maçında da skoru kabullenmediler. Oyuncularımız yaşadıkları zorluklara rağmen çok gayretli. Onlara çok teşekkür ediyorum. Mustafa Yumlu'yu Çaykur Rizespor maçında oynatmamamız gerekiyordu. Bana `hocam beni kadroya yazın´ dedi. `Acil ihtiyaç olursa ben kendimi riske eder oynarım´ dedi. Geçen hafta onu kullanmasaydık belki bu hafta oynayabilecektik. Geçen hafta oynadı, adalesindeki problem daha da arttı. Kendisi büyük özveride bulundu. Oyuncular zor şartlara göğüs germeye çalışıyorlar."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detay görüntüler

Futbolcuların çalışmasından detaylar

Teknik direktör Yalçın Koşukavak´ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-01-13 18:39:23



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