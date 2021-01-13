Denizlispor ‘sportmenliğe aykırı açıklamaları’ nedeniyle PFDK’ya sevk edildi

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Denizlispor geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor maçında 90+4. dakikada yediği gol öncesi yaşanan pozisyon hakkında tepki göstermişti. Denizlispor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama sonrası sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkleri açıkladı. Denizlispor deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor maçında 90+4’de yediği gol sonrası pozisyon ile ilgili açıklamada bulunmuştu. Gol öncesi yaşanılan pozisyonda faul ve rakip oyuncunun eline topun değdiğini iddia eden Denizlispor yönetiminin sosyal medyadan yaptığı açıklama sonrası sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği'nce 12.01.2021 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevk raporları şöyle:

"Denizlispor Kulübü'nün 10.01.2021 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan ‘sportmenliğe aykırı açıklamalar’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'in kulüp sosyal medya hesabından yapılan ‘sportmenliğe aykırı açıklamaları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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