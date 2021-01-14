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Başkan Örki, “Muhtarlarımız bizim için çok değerli” Başkan Örki muhtarları ağırladı

İHA

Başkan Örki, “Muhtarlarımız bizim için çok değerli” Başkan Örki muhtarları ağırladı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Yüreci ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.
Denizli’deki muhtarları bir çatı altında toplayan Türkiye Muhtarlar Derneği Denizli Şubesi’nde geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Adnan Kuloğlu’nun yerine yönetim kurulu toplantısıyla yeni başkan belirlenmişti. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, başkanlık makamında Türkiye Muhtarlar Derneği Denizli Şube Başkanı Osman Yüreci ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, muhtarları vatandaşlara hizmet yolunda yol arkadaşı olarak gördüklerini ifade ederek, “Muhtarlarımız bizim için çok değerli. İlçemizdeki mahallelerde yapılacak olan çalışmalarla ilgili değerli muhtarlarımızın görüşleri bizim çok önemli. Muhtarlarımızın nazik ziyaretleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah’ım birlik ve beraberliğimizi daim etsin” dedi.

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