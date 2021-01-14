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Denizki Tekden Hastanesi'nde hekimler ve sağlık çalışanları aşılarını oldu Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Özlem Özer: “Uzun zamandır beklediğim aşıyı şuan yaptırmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum” Denizli Tekden Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Tekin: “ ‘Covid geçirenler aşılanmaz’ diye yanlış bir algı var. Bu kişilere de aşılama yapılabilir, bunun için bir engel yok. Herkes aşısını gönül rahatlığıyla yaptırabilir”

İHA

Denizki Tekden Hastanesi'nde hekimler ve sağlık çalışanları aşılarını oldu Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Özlem Özer: “Uzun zamandır beklediğim aşıyı şuan yaptırmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum” Denizli Tekden Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Tekin: “ ‘Covid geçirenler aşılanmaz’ diye yanlış bir algı var. Bu kişilere de aşılama yapılabilir, bunun için bir engel yok. Herkes aşısını gönül rahatlığıyla yaptırabilir”

Denizli Özel Tekden Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Tekin, korana virüsü geçirenler de dahil olmak üzere herkesin gönül rahatlığıyla Covid aşısını yaptırabileceğini belirtti.
Sağlık Bakanlığının Çin’den sipariş ettiği Covid19 aşılarının 3 milyon dozluk ilk partisi, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarında incelendikten sonra testleri başarı ile geçerek acil kullanım onayı almıştı. Ülkemizde ilk aşılar Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve kurul üyelerine uygulanmıştı.
Türkiye genelinde bugün itibariyle 81 ilde eş zamanlı olarak başlayan aşı uygulaması kapsamında Denizli Özel Tekden Hastanesi’nde ilk aşılar gönüllü olan doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına uygulandı. Aşılar ilk etapta sağlık çalışanları ve 65 yaş üzerinden başlamak üzere risk gruplarına göre peyderpey uygulanmaya devam edecek.

“Aşı olabildiğim için çok mutluyum”
Denizli Tekden Hastanesinde Covid aşısını ilk yaptıran hekimlerden olan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Özlem Özer, branşı itibariyle Mart ayından bu yana Covid hastaları ve riskle hep iç içe görev yaptıklarını belirterek; “Salgın döneminde hem hastaları bilgilendirerek hem de kendimizi mümkün olduğunca koruyarak çok şükür hastalığa yakalanmadık ama uzun zamandır beklediğim aşıyı şuan yaptırmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum. Sağlık çalışanları ve vatandaşlarımıza bu aşıyı yaptırmalarını öneriyorum. Bu aşı inaktif bir aşıdır, bulaştırıcılığı yoktur. Mümkün olduğunca az yan etkisi olan grip aşısına benzer bir aşıdır. Bu aşıyı olabildiğim için herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Hastane olarak sağlık çalışanlarının ardından halkın aşılanmasında da aktif görev alacaklarına işaret eden Dr. Şakir Bayur da, “Çevremdeki insanlar ve çoğu hastam, aşıyla ilgili kafalarına takılan tereddütleri bana soruyor. Herkesin kafasında aşı olup olmama konusunda soru işaretleri var. Kesinlikle lütfen herkes aşı olsun. Aşının koruyuculuğuna güvenelim. Her konuda güvensizlik yaşayabiliriz ancak aşı konusunda sağlığımızı korumak için sırası gelen herkesin aşı olmasını öneriyorum” şeklinde konuştu.

“Covid geçirenler de aşı yaptırabilir”
Mart ayından bu yana temizlik personelinden hemşiresi ve doktoruna kadar tüm sağlık çalışanlarının Covid 19 savaşında en ön sırada yer aldığına işaret eden Başhekim Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Tekin ise, herkese aşı olmaları önerisini tekrarladı. Dr. Tekin, şu uyarılarda bulundu:
“14 Ocak itibariyle tüm Türkiye’de olduğu gibi Hastanemizde de korona virüsüne karşı aşı çalışmalarımız başladı. Sağlık çalışanlarına öncelik verildiği için yetkililere teşekkür ediyoruz. Bu savaşta sağlık çalışanları çok önemli. Bu savaşın birer askeri olan sağlık çalışanlarının yanı sıra savaştan etkilenen tüm halkımız da aşılardan faydalanacaklar. Kendi personelimize yönelik aşılama çalışmalarını kısa sürede tamamlayıp daha sonra da vatandaşlarımıza aşı hizmeti vermeye devam edeceğiz. Bu hastalıktan bir an önce kurtulmak için el birliği ile çalışıyoruz. İnşallah bu hastalıktan kurtulur, eski güzel ve de sağlıklı günlerimize kavuşuruz. Herkesi endişelenmeden ve çeşitli platformlardaki zihin bulandırıcı açıklamalara kulak asmadan aşı olmaya davet ediyorum. ‘Covid geçirenler aşılanmaz’ diye yanlış bir algı var. Bu kişilere de aşılama yapılabilir, bunun için bir engel yok. Herkes aşısını gönül rahatlığıyla yaptırabilir”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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