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Evsiz olduğu için yerleştirildiği pansiyonda ölü bulundu

DHA

Evsiz olduğu için yerleştirildiği pansiyonda ölü bulundu


Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde belediye ekiplerince pansiyona yerleştirilen evsiz Mustafa Sağ (52), odasında ölü bulundu.
Pelitlibağ Mahallesi'ndeki bir pansiyonda kalan Mustafa Sağ, bu sabah odasından çıkmayınca görevliler kapıyı çaldı. Kapının açılmaması üzerine yedek anahtarla kapıyı açıp, içeri giren 
görevliler, Sağ'ı yatağında hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Sağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.  Polis ekipleri, pansiyon ve Sağ'ın ölü bulunduğu odada inceleme yaptı. Mustafa Sağ'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Sağ'ın 4 gün önce evsiz olduğunu bildirdiği Denizli Büyükşehir Belediyesi'nce pansiyona yerleştirildiği ve ücretsiz konakladığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-01-15 11:41:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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