Denizli Büyükşehir DESKİ'den tarihi rekor 32 kilometre derinliğinde kazıdan saniyede 4 bin litre suya ulaşıldı Başkan Zolan; “Vatandaşlarımız da suyu tasarruflu kullanmalı”

Denizlililere daha sağlıklı ve yeterli içme suyu sağlamak için büyük çaba harcayan Büyükşehir DESKİ'nin bugüne kadar açtığı sondaj kuyularının derinliği 32 kilometreyi geçti. 6 yılda açtığı 220 sondajdan toplamda saniyede 4 bin litre suyu sisteme ilave eden Büyükşehir DESKİ eşine az rastlanır bir rekora daha imza attı.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü son yıllarda kuraklığa bağlı su debilerinde meydana gelen azalmalara karşı yatırım yapmayı sürdürüyor. Vatandaşların daha sağlıklı ve yeterli içme suyu ihtiyacını karşılamak için büyük çaba gösteren Büyükşehir DESKİ Genel Müdürlüğü bu kapsamda 2014 ile 2019 yılları arasında 193 adet sondaj kuyusu açarak toplamda saniyede 3 bin 623 litre suyu sisteme ilave etti. Kuraklığa bağlı su debilerinde yaşanan azalmaların sürmesi üzerine 2020 yılında da içme suyuna yatırım yapmayı sürdüren Büyükşehir DESKİ geçen yıl sondaj kuyularına 27 adet daha ekledi. Büyükşehir DESKİ Genel Müdürlüğü bununla birlikte faaliyete başladığı günden bu yana 220 adet sondaj kuyusu açarken, bu çalışmalarda toplamda 32 bin 11 metre derinlikte kazı yaptı. 2014 yılından itibaren yapılan kazılarla elde edilen toplam su debisi ise saniyede 4 bin litreyi buldu.



2020'de sisteme saniyede 323,3 litre su ilave edildi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir DESKİ'nin söz konusu içme suyu sondaj kuyusu yatırımlarıyla eşine az rastlanır bir rekora imza attığını söyledi. Sadece geçen yıl açılan 27 adet sondaj kuyusundan saniyede 323,3 litre su elde edildiğini kaydeden Başkan Zolan, vatandaşların yeterli içme suyu ihtiyacı için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Son zamanlarda kendini daha fazla hissettiren kuraklığa dikkat çekerek vatandaşları suyu daha tasarruflu kullanma konusunda uyaran Başkan Zolan, "Su hayattır, su olmadan yaşamak mümkün değil. Bizler gece gündüz çalışıp tedbir alıyoruz ancak vatandaşlarımız da suyu tasarruflu kullanmalı" ifadelerini kullandı.



“Su kaçakları devam ediyor olsaydı bugün şehrimize düzenli su veremezdik”

Denizli'nin eski alt yapı hatlarından dolayı içme suyu kayıp kaçak oranının yüzde 60 olduğunu, içme suyu depolarına koyulan suyun yarısından fazlasının toprağa karıştığını hatırlatan Başkan Zolan, "Eğer biz şehrimizde altyapıya girmeyip içme suyu hatlarımızı baştan aşağı değiştirmemiş olsaydık ve geçmişteki gibi su kaçakları devam ediyor olsaydı bugün şehrimize düzenli su veremezdik. Biz geleceği düşündük, zor olanı seçtik ve altyapı çalışmalarımıza başladık. Tarihi yatırımlar yaptık. Çok şükür vatandaşlarımız da sabır gösterdiler, destek oldular. Bu yatırımların değerini bugün çok daha iyi anlıyoruz. İyi ki altyapıya girmişiz, iyi ki bu yatırımları yapmışız” dedi.

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