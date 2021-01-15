DTO, Denizli OCB’de teknoloji üssü kuruyor DTO Başkanı Erdoğan teknik tekstile dönüşüm çalışmaları yerinde inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DTO, Denizli OCB’de teknoloji üssü kuruyor DTO Başkanı Erdoğan teknik tekstile dönüşüm çalışmaları yerinde inceledi

İHA

DTO, Denizli OCB’de teknoloji üssü kuruyor DTO Başkanı Erdoğan teknik tekstile dönüşüm çalışmaları yerinde inceledi

Denizli Ticaret Odası (DTO), “Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm” projesi’de yeni bir aşamaya geçti. Gerekli cihazlar gelmeye başladı.
Cihazların kurulumu aşamasında yerinde incelemede bulunan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Teknik Tekstil Merkezi’nin, yeni ürünler elde etmek için çalışma yürütecek firmalara büyük bir kolaylık sağlayacağını ve Denizli sanayisinde inovatif üretim anlamında çığır açacağını, Denizli’de klasik tekstil üretiminden teknik tekstile dönüşüm sürecini de hızlandıracağını söyledi.
DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Teknik Tekstil Merkezi’ndeki çalışmaları inceledi; gelinen aşama hakkında yerinde bilgi aldı. Başkan Erdoğan’a, DTO Genel Sekreter Yardımcısı Tekstil Mühendisi Akay Gündoğan eşlik etti. Yeni gelen makinalar ile merkezin elektrik ve iklimlendirme sisteminin kurulumunu bizzat takip eden Başkan Erdoğan, Genel Sekreter Yardımcısı Gündoğan’dan projenin ve merkezin kurulum çalışmalarının genel gidişatı hakkında da bilgi aldı.

Projede yeni bir aşamaya geçildi
Başkan Erdoğan, projelerinin yeni bir aşamaya geçtiğine dikkat çekti. Erdoğan, “Ülkemizden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mıza sunulan 500 projenin içinden seçilmiş iki projeden biri olan, Denizli açısından çok önemsediğimiz Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projemizle OSB’de kuracağımız Denizli Teknik Tekstil Merkezimiz için gerekli makine ve teçhizatımızın dörtte üçü geldi. Bu merkezimiz sayesinde, Denizli’mizi, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin dışında, bire on katacak yüksek katma değerli ürünlerle tanıştıracağız. OSB’de oluşturmaya başladığımız yerimizde, 12 ayrı sektörde yeni ürünler elde etmek için çalışmalar yürütüp, sanayimize yön verecek inovatif ürünlerin portatif üretimlerini gerçekleştirebileceğiz.” dedi.

DTO’nun projesi, tüm ülkede ses getirdi
Başkan Erdoğan, projelerinin tüm ülkede ses getirdiğinin de altını çizdi. Denizli’de yatırım yapma aşamasındaki bazı firmaların kendilerinden bilgi aldıktan sonra, teknik tekstile yönelmiş olduklarını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Erdoğan, “Projemiz, sadece Denizli’de değil Türkiye’de ses getirdi. Bizi, İstanbul ve Gaziantep gibi hatırı sayılır birçok ilden oda başkanlarımız ile arkadaşlarımız aradı; arıyorlar. Onlara, teknik tekstil ve OSB’deki merkezimizle ilgili bilgi veriyoruz. Projemizi, basında ve internet sitelerinde gören sanayicilerimizden de yoğun talep var. İçeriği ile ilgili bizlerden ve ekibimizden bilgi alıyorlar; belli sektörlerde yatırım yapma aşamasında olup da bizi dinledikten sonra teknik tekstile yatırım yapma kararı almaları da bizleri sevindiriyor. Bu arada hemen hatırlatayım; bu tür konularda Denizli Ticaret Odamızın bünyesindeki iştirakimiz Denizli ABİGEM’deki ekibimiz de istenmesi halinde proje hazırlıyor. Yerli ve milli otomobilimiz TOGG’un yedek aksam ve parçalarının belli bölümlerinin Denizli Teknik Tekstil Merkezi’mizde üretilmesiyle ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOGG'un CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş’la görüştük; projemizi, merkezimizi ve konuyu anlattık. İnşallah Denizli’mize bununla ilgili, güçlü ve büyük yatırımlar gelir diye umuyor ve bekliyoruz” diye konuştu.

1000 metrekarelik alana Denizli Teknik Tekstil Merkezi'nin makinaları kuruluyor
Denizli Teknik Tekstil Merkezi’nin ilk aşamada 1000 metrekarelik bir alanda kurulacağını ancak, ihtiyaç halinde bu alanı daha da büyütebileceklerini belirten Başkan Erdoğan, yer konusunda kendilerine destek veren Denizli Organize Sanayi Bölgesi (DOSB) yönetimine teşekkür etti. Denizli Teknik Tekstil Merkezi’ni, konuyla ilgili üyelerinin yoğunlukta bulunduğu bir bölge olan OSB’de inşa ederek, bu derece önemli bir imkânı onların ayaklarına kadar götürmek istediklerini, bunun hem projeye olan ilgiyi hem de elde edilecek verimi arttıracağına inandıklarını kaydetti. Ayrıca, Denizli sanayisinde çığır açacak ve Denizli’ye çağ atlatacak bir teknoloji üssü kurduklarını vurguladı. Erdoğan, şöyle konuştu:
“Şehrimiz açısından büyük öneme sahip olan Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projemize, Denizli Organize Sanayi Bölgemiz de destek sağladı. OSB Yönetim Kurulu Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Denizli OSB’de kuracağımız Denizli Teknik Tekstil Merkezimiz, 1000 metrekarelik bir alan ancak, burayı daha da büyütebiliriz. Şu anda kurulma aşamasında; makinelerimizi ve teçhizatımızı teslim alıyoruz. Makinaların kurulumu bittikten sonra, burası büyük ve örnek bir teknoloji üssü haline gelecek. Yine buradaki çalışmaların sonucunda da hep beraber, yenilikçi ve teknik tekstil üretimiyle ilgili farklı ürünleri göreceğiz. Göreve geldiğimiz gün, Denizli Ticaret Odamızda yeni bir anlayışı hâkim kılmayı ve daha büyük bir Denizli ile güçlü yarınlara yelken açmayı hedeflemiştik; dinamik ve tecrübeli ekibimizin eşsiz emekleri ile hazırladığımız farklı ve yenilikçi projelerimizle, bunu gerçekleştiriyoruz. Hep birlikte, Denizli’mizin gücüne güç katmak istiyoruz. Burada sanayicilerimizden beklentimiz ise, projemize ilgi göstererek desteklemeleridir”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pamukkale Belediyesi karla mücadele ediyor Başkan Örki; “Yolların açık kalması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz”
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi karla mücadele ediyor Başkan ...
Denizli Büyükşehir DESKİ'den tarihi rekor 32 kilometre derinliğinde kazıdan saniyede 4 bin litre suya ulaşıldı Başkan Zolan; “Vatandaşlarımız da suyu tasarruflu kullanmalı”
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir DESKİ'den tarihi rekor 32 ...
Denizlispor´da transfer belirsizliği
YEREL HABERLER Denizlispor´da transfer belirsizliği
Geç gelen kar Denizli’ye gelinliğin giydirdi
YEREL HABERLER Geç gelen kar Denizli’ye gelinliğin giydirdi
Denizlispor, altyapıdan Veton Tusha ile profesyonel sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Denizlispor, altyapıdan Veton Tusha ile profesyonel ...
Kar yağışı tahminin ardından kış lastiği uygulamaları başladı
YEREL HABERLER Kar yağışı tahminin ardından kış lastiği uygulamaları ...
Evsiz adamı oda arkadaşı ölü buldu
YEREL HABERLER Evsiz adamı oda arkadaşı ölü buldu
Evsiz olduğu için yerleştirildiği pansiyonda ölü bulundu
YEREL HABERLER Evsiz olduğu için yerleştirildiği pansiyonda ölü ...
Korona mağduru müzisyen, ormanda çalışan mesai arkadaşlarını sazla sözle eğlendirdi
YEREL HABERLER Korona mağduru müzisyen, ormanda çalışan mesai ...
Uz. Dr. Öztürk; “Vaka sayılarının azalsa da tedbiri elden bırakmayacağız” Denizli’de sağlık çalışanlarının aşılanması devam ediyor
YEREL HABERLER Uz. Dr. Öztürk; “Vaka sayılarının azalsa da tedbiri ...
Diziden etkilenen kuzenler, hurda atıklarla araç yapıyor
YEREL HABERLER Diziden etkilenen kuzenler, hurda atıklarla araç ...
Denizli Milli Eğitim Müdürü Oğuz’dan duygusal veda
YEREL HABERLER Denizli Milli Eğitim Müdürü Oğuz’dan duygusal veda
Denizli'de 17 bin sağlık çalışanı aşı olacak
YEREL HABERLER Denizli'de 17 bin sağlık çalışanı aşı olacak
Belediye orkestrası evinize geliyor
YEREL HABERLER Belediye orkestrası evinize geliyor
5 yıl önce kurulan Sosyal Market, binlerce aileye destek oldu
YEREL HABERLER 5 yıl önce kurulan Sosyal Market, binlerce aileye ...
Denizki Tekden Hastanesi'nde hekimler ve sağlık çalışanları aşılarını oldu Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Özlem Özer: “Uzun zamandır beklediğim aşıyı şuan yaptırmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum” Denizli Tekden Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Tekin: “ ‘Covid geçirenler aşılanmaz’ diye yanlış bir algı var. Bu kişilere de aşılama yapılabilir, bunun için bir engel yok. Herkes aşısını gönül rahatlığıyla yaptırabilir”
YEREL HABERLER Denizki Tekden Hastanesi'nde hekimler ve sağlık ...
Başkan Zolan; "Türkiye yerli ve milli enerjide çok yol kat etti" ‘Belediyelerde Yenilenebilir ve Akıllı Enerji Uygulamaları’ toplantısına bine yakın kişi katıldı
YEREL HABERLER Başkan Zolan; "Türkiye yerli ve milli enerjide çok ...
Diziden esinlenen iki kuzen, hurdacıdan topladıkları malzemelerle kendi araçlarını yaptı
YEREL HABERLER Diziden esinlenen iki kuzen, hurdacıdan topladıkları ...
Denizlispor - Hatayspor maçında Koray Gençerler düdük çalacak
YEREL HABERLER Denizlispor - Hatayspor maçında Koray Gençerler düdük ...
Denizlispor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Denizlispor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde ilk Covid aşıları uygulandı
YEREL HABERLER Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde ilk Covid aşıları ...
Caminin altından geçmeden bu köye girilmiyor Bu köye gelenler caminin altından yollarına devam ediyor 141 yıldır caminin altından geçen yolu görenler şaşırıyor
YEREL HABERLER Caminin altından geçmeden bu köye girilmiyor Bu köye ...
Başkan Örki, “Muhtarlarımız bizim için çok değerli” Başkan Örki muhtarları ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Örki, “Muhtarlarımız bizim için çok ...
Denizli konut satışlarında Türkiye genelinde 1,1’lik payla 23. sırada yer aldı Denizli’de Aralık 2020 Konut Satış İstatistikleri yayımlandı
YEREL HABERLER Denizli konut satışlarında Türkiye genelinde 1,1’lik ...