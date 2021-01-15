Denizli’nin 6 ilçesinde karla mücadele devam ediyor

Denizli'de beklenen kar yağışına karşı tüm ekiplerini hazır eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, 6 ilçede karla mücadele çalışması yapıyor.

Denizli'de beklenen kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını tamamlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle yüksek kesimlerdeki bölgelerde etkisini gösteren kar yağışına karşı mücadele ediyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Bekilli, Bozkurt, Çal, Çivril, Serinhisar ve Tavas ilçelerinin yüksek kesimlerindeki mahallelerinde karla mücadele çalışması yapıyor.

Ekipler Bozkurt ilçesinde Hayrettin Mahallesi, Serinhisar ilçesinde Kocapınar Mahallesi ve Kefe Yaylası arası, Çal ilçesinde Sakızcılar Mahallesi, Bekilli ilçesinde Gömce ve Kutlubey Mahallesi, Çivril ilçesinde Bozdağ, Karabedirler ve Yukarıçapak Mahallesi ve Tavas ilçesinde ise Nikfer Mahallesi sınırlarında bulunan Bozdağ yolunda karla mücadele çalışması yaptı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için hazırda beklediği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.