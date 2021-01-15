Pamukkale'de karla kapanan mahallelerin yolları açılıyor



Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, kırsal mahallelerin yollarının kapanmaması için belediye ekiplerince kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Pamukkale ilçe sınırları içinde yer alan yüksek rakımlı mahallelerde kar etkisini gösterdi. Özellikle Akdere, Belenardıç, Gözler, Güzelpınar, Uzunpınar, Eymir ve Kurtluca mahallelerini birbirine bağlayan yollarda kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi geçti. Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; 1 kar küreme aracı, 1 kepçe, 2 tuzlama kamyonu, 1 kurtarma aracı ve 10 kişilik personelle çalışmalara başladı. Karla kaplanan yollar, kar küreme aracıyla açılırken, buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapılıyor. Ulaşımın açık kalması için ekipler 24 saat esasına göre çalışmalarına devam ederken, yolda kalan araçlara ise çekiciyle müdahale ediliyor.

`24 SAAT ESASINA GÖRE ÇALIŞIYORUZ´

Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki, kurak geçen günlerden sonra yağmur ve kar yağışının bereket olarak görüldüğünü ifade ederek, "İlçemizin birçok mahallesi yüksek rakımlı bölgelerde. Özellikle bu mahallelerimizde kar yağışı etkili oluyor. Bazı mahallelerde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Bu bölgedeki mahallelerimizde yolların açık olması için ekiplerimiz fedakârca çalışmalarına devam ediyor. Yolların açık kalması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çalışmalarımız 24 saat esasına göre yapılıyor. Kar yağışının devam etmesi halinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda da karla mücadelemiz sürecek" dedi. DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-01-15 16:56:05



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