Denizli'de tefecilik operasyonuna 3 tutuklama

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde yüksek faizle borç vererek tefecilik yaptıkları belirlenen 3 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çameli ilçesinde düzenledikleri operasyonla, vatandaşlara yüksek faizle borç verip, borçların ödenmesine rağmen senetleri iade etmeyerek icra takibi başlattıkları ve tehditle para istedikleri öne sürülen 3 şüpheliyi, operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, takip dosyası ve doküman ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'tefecilik ve yağma' suçlarından adliyeye sevk edilen isimleri açıklanmayan 3 şüpheli, mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Çameli Deniz TOKAT

2021-01-16 17:56:06



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