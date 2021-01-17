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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merkezefendi Belediye Orkestrasından online konser

İHA

Merkezefendi Belediye Orkestrasından online konser

Merkezefendi Belediyesi, salgın dönemindeki sosyal çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Merkezefendi Belediyesi Orkestrası, tedbirler kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşların keyifli vakit geçirebilmesi adına online konser verdi. Sosyal medyadan konseri yaklaşık 60 bin vatandaş izledi.

Merkezefendi Belediyesi pandemi döneminde evlerinden çıkamayan vatandaşlar için konser düzenledi. Merkezefendi Kültür Merkezi’ndeki Türk Halk Müziği konserinde konuk sanatçı Tanju Güneş ve Merkezefendi Belediye Orkestrası solisti Tayfun Tunç, birbirinden güzel türkü ve şarkıları seslendirdiler. Canlı yayınlanan konserde izleyiciler, sosyal platformlar üzerinden şarkı ve türkü isteğinde de bulundular. Online konseri sosyal medyadan 60 bin vatandaşın izlediği belirlendi.

“Burada 9 branşta enstrüman kursu veriyoruz”
Bu tür konserlere devam edeceklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Çok teşekkür ediyorum sizlere, elinize, emeğinize ve yüreğinize sağlık. Çok güzel bir Türk Halk Müziği gecesi geçirdik. Ben aynı zamanda canlı yayını da takip ettim çok güzel istekler ve destekler var. Yaklaşık bir yıldır maalesef virüsle karşı karşıyayız, gerçekten kayıplarımız, acılarımız, yaralarımız oldu. Ekip arkadaşlarımızla birlikte hepsiyle, her şeyle mücadele ediyoruz. Biz bu göreve talip olurken, ilçemizi sanatla, kültürle, sporla buluşturacağız, bu salonları dolduracağız diye söz vermiştik. Ve her şey yolunda giderken bu noktada, virüsle karşılaştık. Ancak biz Merkezefendili hemşehrilerimize her türlü ulaşırız, onlara her türlü dokunuruz, her türlü onların yanında oluruz. Seyircisiz olsa da bu güzel orkestra ve Tanju Güneş ile birlikte bunu başardık. Gelen desteklerden bunu görüyoruz. Burada 9 branşta enstrüman kursu veriyoruz. Her çocuğumuz enstrümanla buluşsun, tanışsın ve enstrümana dokunsun istiyoruz. Çocuk Senfoni Orkestrası kurmak istiyoruz ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Her mahallede bu konserleri yapmak istiyoruz. O günler çok yakın. Tedbirlere, kurallara uymaya devam edelim” diye konuştu.

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