Kızılcabölükspor kanat oyuncusu aldı



DENİZLİ, (DHA)MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Lig ekibi Kızılcabölükspor, 2'nci Lig temsilcisi Uşakspor'dan kanat oyuncusu Alperen Kahraman'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Uşakspor altyapısında yetişen 20 yaşındaki futbolcu sezonun ilk yarısında 1 maçta forma giydi. Kızılcabölükspor formasını giyeceği için heyecanlı olduğunu belirten Alperen, "Her iki taraf için de hayırlı olsun. Kızılcabölükspor forması giyeceğim için mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yaparak takımıma katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2021-01-17 13:48:34



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