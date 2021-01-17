Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor maçından notlar



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında Atakaş Hayatspor'u konuk eden Yukatel Denizlispor maça moralsiz çıktı. Karşılaşma öncesi boykot krizinin yaşandığı kulüpte futbolcular dün alacaklarının ödenmemesi nedeniyle antrenmana çıkmayı reddetti. Denizli ekibi, son çalışmaya çıkmadan sahada yer aldı.Sakat, cezalı ve ayrılan futbolcuların çokluğu nedeniyle sıkıntı yaşayan Denizlispor'da takımın en golcü ismi Hugo Rodallega sarı kart cezalısı olması nedeniyle kadroda yer almadı. Sakatlıkları süren Mustafa Yumlu, Fede Varela, Neven Subotic ve Özgür Çek maçta görev alamadı. Aissati'nin ayrıldığı, Oğuz'un kadro dışı olduğu kulüpte koronavirüs testi pozitif çıkan Marvin Bakalorz da kadroda dahil edilemedi.Denizlispor, Hatayspor ile 15'inci randevusuna çıktı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor maçının kadrosundan 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Koşukavak, Rodallega'nın yerine Sacko, Bakalorz'un yerine Dossevi, Bergdich'in yerine Özer'e şans verdi. Denizlispor'da eksiklerin çokluğu nedeniyle bu sezon sakatlığı yüzünden hiç forma giyemeyen yeni transferlerden Sakıb Aytaç ilk kez kadroya alındı. Sezon başında Yeni Malatyaspor'dan transfer edildikten sonra sakatlanan, takımla antrenmanlara yeni başlayan Sakıb, teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın ricasıyla hazır olmamasına rağmen kadroya girdi. YALÇIN KOŞUKAVAK: ÇÖZÜM BEKLEYEN PROBLEMLERİMİZ VAR

Yalçın Koşukavak maç öncesi takımdaki eksiklerin çokluğu ve kulüpte yaşanan sıkıntılarla ilgili, "Kenardan sahaya çıkabilecek oyuncumuz yok. Yedinci maçımı oynuyorum. 12-13 oyuncuyla oynuyoruz. Çözüm bekleyen problemlerimiz var. Kimsenin iyi niyetini sorgulamıyoruz. Denizlispor bu kadar yıldır ayaktaysa bu şehrin sayesinde. Bu dönemde biraz daha desteğe ihtiyacı var" açıklamasını yaptı. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise geçen haftaki ilk 11'den tek değişiklik yaparak maça başladı. Ömer Erdoğan, Selim'in yerine Diouf'e görev verdi. Maç hafif kar yağışı altında başlasa da kar zeminde tutmadı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

2021-01-17 14:08:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.