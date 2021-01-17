Süper Lig’in 19. haftasında Y. Denizlispor, A. Hatayspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlik ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
4. dakikada Recep Niyaz’ın ceza sahası dışından vurduğu şut, kaleci Akın’da kaldı.
11. dakikada Mesanovic ceza sahası içinden şansını deniyor ancak şutu savunmadan geri döndü.
16. dakikada kontra atağa çıkan Denizlispor’da Sacko’nun korner çizgisine yakın noktadan ceza sahası içindeki Dossevi’yi topla buluşturdu. Dossevi’nin şutunu kaleci Akın çıkardı.
27. dakikada Dossevi’nin sağ korner çizgisinde içeriye açtığı ortayla hiçbir takım arkadaşı buluşamadı.
34. dakikada Recep Niyaz’ın ceza sahası dışından yerden şutu az farkla dışarıya çıktı.
Stat: Denizli Atatürk
Hakem Koray Gençerler xx, Bilal Gölen xx, Mehmet Salih Mazlum xx,
Denizlispor: Pantilimon xx, Lopes xx, Leismann xx, Muhammet Özkal xx, Özer xx, Dossevi xxx, Murawski xxx, Sagal xxx, Recep xxx, Sacko xx, Mesanovic xx
Yedekler: Cenk, Hüseyin, Sakıb, Emirhan, Alihan, Muhammed Eren Kıryolcu, Mert
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Hatayspor: Akın xxx, Popov xx, Billong xx, Pablo xx, Mesut xx, Aabid xx, Ribeiro xx, Akintola xx, Traore xx, Boupendza xx, Diouf xx,
Yedekler: Yavuz, Katranis, Abdurraman, Soner, Selim, Muhammed, Sackey, Burak, Mert, Kamara
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Sarı kartlar: Billong, Ribeiro (Hatayspor)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.