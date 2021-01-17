Süper Lig: Y.Denizlispor: 0 - A.Hatayspor: 2 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 19. haftasında Y.Denizlispor, evinde A.Hatayspor’a 20 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Traore’nin ceza sahası dışından çektiği şut direkten döndü. Dönen top savunmada Muhammet’in ayağına çarparak ağlara gitti. 01

57. dakikada Recep Niyaz’ın arka direğe açtığı ortada Lopes fileleri havalandırdı. Ancak hakem Koray Gençerler, gol öncesinde faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.

77. dakikada Hatayspor’da ceza sahası içinde topla buluşan Sackey’in şutunu Sacko, eli ile kontrol edince hakem Koray Gençerler penaltı noktasını gösterdi.

78. dakikada penaltı için topun başına geçen Diouf, kaleci Pantilon’u ters köşeye yatırarak meşin yuvarlağı sağ üst köşeden filelerle buluşturdu. 02

90. dakikada Denizlispor’da Muhammet’in uzaklaştırmak isteği topu önünde bulan Diouf, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. Fakat hakem Koray Gençerler, VAR uyarısıyla elle müdahale sebebiyle golü geçerli saymadı.



Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Koray Gençerler xx, Bilal Gölen xx, Mehmet Salih Mazlum xx,

Y.Denizlispor: Pantilimon xx, Lopes xx, Leismann xx, Muhammet Özkal xx, Özer xx (Sakıb dk. 78 x), Dossevi xxx (Mert dk. 88 ?), Murawski xxx, Sagal xxx, Recep xxx, Sacko xx, Mesanovic xx

Yedekler: Cenk, Hüseyin, Emirhan, Alihan, Muhammed Eren Kıryolcu, Mert

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

A.Hatayspor: Akın xxx, Popov xx, Billong xx, Pablo xx, Mesut xx (Katranis dk. 90 ?), Aabid xx, Ribeiro xx, Akintole xx (Selim dk. 90 ?), Traore xx (Sackey dk. 75 x), Boupendza xx, Diouf xx,

Yedekler: Yavuz, Abdurraman, Soner, Muhammed, Burak, Kamara

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Muhammet Ö. (dk. 47 k.k), Diouf (dk. 78 pen.) (A.Hatayspor)

Kırmızı kart: Billong (dk. 84) (A.Hatayspor)

Sarı kartlar: Ribeiro (A.Hatayspor), Sacko, Sakıb (Denizlispor)

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