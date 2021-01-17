Yavuz Cinkaya: “Başkanlık için Turgay Mersin adı geçiyor” Denizlispor Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya: “2 tane oyuncumuz şuan uçakta”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yavuz Cinkaya: “Başkanlık için Turgay Mersin adı geçiyor” Denizlispor Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya: “2 tane oyuncumuz şuan uçakta”

İHA

Yavuz Cinkaya: “Başkanlık için Turgay Mersin adı geçiyor” Denizlispor Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya: “2 tane oyuncumuz şuan uçakta”

Denizlispor Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya, başkanlık için Turgay Mersin'in adının geçtiğini, aynı zamanda 2 yeni transferin de şu an uçakta olduğunu söyledi.
Süper Lig’in 19. haftasında Hatayspor’u ağırlayan Denizlispor’da, Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya önemli açıklamalarda bulundu. Futbolcu ödemelerine ve gelecek hafta oynayacakları Galatasaray mücadelesine değinen Cinkaya, “Maç öncesi biz yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdik ve malum çarşamba günü Galatasaray maçı var. Salı günü İstanbul’a geçeceğiz o yüzden erken bir toplantı oldu. 3 ila 4 gündür sosyal medyadan gördüğümüz gerçeği açıklayan bir konuşma yapmak istedik. Dün takımımız dinlenme amaçlı ve cuma günü takıma ödeme sözü vermiştik fakat bir imzaya kaldı. TFF’de Nihat Özdemir’in imzası bekleniyor. İnşallah önümüzdeki hafta başlarında futbolcularımızın alacaklarının birçoğunu ödemiş olacağız. Çok fazla sakatımız var. Bugün müdahale edeceğimiz bir oyuncumuz yok ve hocayla da toplantı yaptık. Korona virüs rastlantısı oldu bir tane futbolcumuzda. İnşallah kara bulutları bir an önce dağıtmak istiyoruz” dedi.

“Gelen yönetimin yüzde 100 arkasındayız”
Sosyal medyada yeni başkan ve teknik direktörün istifa edeceği yönündeki söylentiler hakkında da konuşan Cinkaya, “Dün tesisteydim, hocayla 2 saat toplantı yaptık ve kesinlikle gerçeği yansıtmayan bir haber. Hocamız takımın başında ve dün futbolcularımız akşamüzeri tesislere gelerek taktik ve teknik toplantısına katıldılar. Sabah da kahvaltı yapıp maça geldiler. 23 gündür bir isim var ve hatta Turgay Mersin adı geçiyor. Turgay ağabey bizim zaten sosyal hayatta görüştüğümüz bir ağabeyimiz. Eğer böyle bir konu varsa gerçekten bugün, yarın açıklama yapılırsa biz de Denizlispor için menfaati olabilecek bir durum. Çünkü gerçekten kısa bir süre kaldı transferlerin bitmesine ve kongre süreci var, Valilik izin verirse. Başkanın da basın toplantısında açıkladığı gibi yeni gelen yönetimin yüzde 100 arkasındayız. Mutlu ve yanlarında oluruz. Gerçeği yansıtmıyorsa lütfen açıklama yapsınlar ki Denizlispor’umuz zarar görmesin” ifadelerini kullandı.

“2 tane oyuncumuz şuan uçakta”
Yeni transferlerin yakında açıklanacağını belirten Cinkaya, “Takviye var. Hatta 2 tane oyuncumuz şu an uçakta. Önümüzdeki hafta başı o isimleri açıklayacağız. Transfer yasağıyla ilgilide basın toplantısında başkan, 'transfer yasağımız yok' diye söyledi. Ama son anda Stachowiak’tan geldi. 100 ile 120 bin Euro civarında. Onu da pazartesi yatırıp transfer yasağını kaldıracağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor maçının ardından
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor maçının ardından
Ömer Erdoğan: “Önemli bir galibiyet aldık”
YEREL HABERLER Ömer Erdoğan: “Önemli bir galibiyet aldık”
Hurda durumundaki tekerlekli sandalyeleri, yeni hayatlarla buluşturuyor Tekerlekli sandalyeleri tamir ederek, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz teslim ediyor Ali Sağdaç; “Hurda durumunda ki tekerlekli sandalyeleri atmalarını istemiyoruz”
YEREL HABERLER Hurda durumundaki tekerlekli sandalyeleri, yeni ...
Süper Lig: Y.Denizlispor: 0 - A.Hatayspor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Y.Denizlispor: 0 - A.Hatayspor: 2 (Maç ...
Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor: 0-2
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor: 0-2
Yukatel Denizlispor - Atakaş Hatayspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Atakaş Hatayspor (EK ...
Yukatel Denizlispor - Atakaş Hatayspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Atakaş Hatayspor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - A. Hatayspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - A. Hatayspor: 0 (İlk ...
Denizli’de deprem
YEREL HABERLER Denizli’de deprem
Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor maçından notlar
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor maçından notlar
Bozuk tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahipleri için onarıp hediye ediyor
YEREL HABERLER Bozuk tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahipleri için ...
Kızılcabölükspor kanat oyuncusu aldı
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor kanat oyuncusu aldı
Kurtluca’nın sokakları çamurdan kurtuldu
YEREL HABERLER Kurtluca’nın sokakları çamurdan kurtuldu
2 genci yutan gölete hendekli önlem Araçlarıyla suya giren 5 gençten 2’sinin öldüğü gölete giden yol kazılan 5 hendekle kapatıldı
YEREL HABERLER 2 genci yutan gölete hendekli önlem Araçlarıyla suya ...
Merkezefendi Belediye Orkestrasından online konser
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediye Orkestrasından online konser
Ülkü Ocakları, Şuşa’ya okul inşa etmek için hazırlanıyor
YEREL HABERLER Ülkü Ocakları, Şuşa’ya okul inşa etmek için ...
Hayatını kaybeden öğrencinin adı okul kütüphanesinde yaşatılacak Öğretmenler, vefat eden öğrencinin ismini kütüphaneye verdiler
YEREL HABERLER Hayatını kaybeden öğrencinin adı okul kütüphanesinde ...
Boşanma davası süren kadın: Öldürülmekten korkuyorum
YEREL HABERLER Boşanma davası süren kadın: Öldürülmekten korkuyorum
4 oyuncusu Covid olan Merkezefendi Basket evinde yıkıldı
YEREL HABERLER 4 oyuncusu Covid olan Merkezefendi Basket evinde ...
Denizli'de tefecilik operasyonuna 3 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli'de tefecilik operasyonuna 3 tutuklama
Yeni muhtar eski muhtarın kaderini paylaştı, kalp krizinden hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yeni muhtar eski muhtarın kaderini paylaştı, kalp ...
Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları üç hastaya umut oldu
YEREL HABERLER Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları üç hastaya ...
Başkan Zolan; “Ortak paydamız Denizli” Denizli Büyükşehir Meclisi 2021 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Başkan Zolan; “Ortak paydamız Denizli” Denizli ...
Denizlispor'da boykot krizi
YEREL HABERLER Denizlispor'da boykot krizi