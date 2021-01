Yavuz Cinkaya: “Başkanlık için Turgay Mersin adı geçiyor” Denizlispor Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya: “2 tane oyuncumuz şuan uçakta”

Bir geldi pir geldi! Her şey var...

Denizlispor Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya, başkanlık için Turgay Mersin'in adının geçtiğini, aynı zamanda 2 yeni transferin de şu an uçakta olduğunu söyledi.

Süper Lig’in 19. haftasında Hatayspor’u ağırlayan Denizlispor’da, Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya önemli açıklamalarda bulundu. Futbolcu ödemelerine ve gelecek hafta oynayacakları Galatasaray mücadelesine değinen Cinkaya, “Maç öncesi biz yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdik ve malum çarşamba günü Galatasaray maçı var. Salı günü İstanbul’a geçeceğiz o yüzden erken bir toplantı oldu. 3 ila 4 gündür sosyal medyadan gördüğümüz gerçeği açıklayan bir konuşma yapmak istedik. Dün takımımız dinlenme amaçlı ve cuma günü takıma ödeme sözü vermiştik fakat bir imzaya kaldı. TFF’de Nihat Özdemir’in imzası bekleniyor. İnşallah önümüzdeki hafta başlarında futbolcularımızın alacaklarının birçoğunu ödemiş olacağız. Çok fazla sakatımız var. Bugün müdahale edeceğimiz bir oyuncumuz yok ve hocayla da toplantı yaptık. Korona virüs rastlantısı oldu bir tane futbolcumuzda. İnşallah kara bulutları bir an önce dağıtmak istiyoruz” dedi.



“Gelen yönetimin yüzde 100 arkasındayız”

Sosyal medyada yeni başkan ve teknik direktörün istifa edeceği yönündeki söylentiler hakkında da konuşan Cinkaya, “Dün tesisteydim, hocayla 2 saat toplantı yaptık ve kesinlikle gerçeği yansıtmayan bir haber. Hocamız takımın başında ve dün futbolcularımız akşamüzeri tesislere gelerek taktik ve teknik toplantısına katıldılar. Sabah da kahvaltı yapıp maça geldiler. 23 gündür bir isim var ve hatta Turgay Mersin adı geçiyor. Turgay ağabey bizim zaten sosyal hayatta görüştüğümüz bir ağabeyimiz. Eğer böyle bir konu varsa gerçekten bugün, yarın açıklama yapılırsa biz de Denizlispor için menfaati olabilecek bir durum. Çünkü gerçekten kısa bir süre kaldı transferlerin bitmesine ve kongre süreci var, Valilik izin verirse. Başkanın da basın toplantısında açıkladığı gibi yeni gelen yönetimin yüzde 100 arkasındayız. Mutlu ve yanlarında oluruz. Gerçeği yansıtmıyorsa lütfen açıklama yapsınlar ki Denizlispor’umuz zarar görmesin” ifadelerini kullandı.



“2 tane oyuncumuz şuan uçakta”

Yeni transferlerin yakında açıklanacağını belirten Cinkaya, “Takviye var. Hatta 2 tane oyuncumuz şu an uçakta. Önümüzdeki hafta başı o isimleri açıklayacağız. Transfer yasağıyla ilgilide basın toplantısında başkan, 'transfer yasağımız yok' diye söyledi. Ama son anda Stachowiak’tan geldi. 100 ile 120 bin Euro civarında. Onu da pazartesi yatırıp transfer yasağını kaldıracağız” diye konuştu.

